LIVE | Kamer bespreekt aangepast noodpakket - dit zijn alle maatregelen op een rij

Nooit eerder raakten zoveel Nederlanders in zo’n korte tijd hun baan kwijt: maar liefst 160.000 mensen kwamen in april zonder werk te zitten. Toch had dat aantal nog veel hoger kunnen zijn, als het kabinet in maart niet met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) op de proppen was gekomen, aldus minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.



Volgens Koolmees zijn door de regeling maar liefst 1,8 miljoen mensen aan het werk gehouden. In het tweede noodpakket blijft de NOW dan ook grotendeels overeind. De regeling wordt met nog eens vier maanden verlengd, tot oktober dus, wat nog eens 13 miljard euro extra kost. Bedrijven die minimaal 20 procent omzetverlies lijden, krijgen maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed. De subsidie valt zelfs nog iets hoger uit dan hiervoor, omdat werkgevers niet langer 30 maar 40 procent bij de loonsom mogen optellen, als fictieve opslag voor vakantiegeld en pensioenpremies.



Wel veranderen de voorwaarden: zo mogen bedrijven die geld krijgen geen bonussen of dividend uitkeren of aandelen inkopen. Ook worden zij verplicht om hun personeel te helpen met omscholing of bijscholing, zodat werknemers zich kunnen voorbereiden op een ‘veranderde toekomst’. Het kabinet helpt daaraan mee met een scholingspotje van 50 miljoen euro.



Na kritiek van linkse partijen en vakbonden komt Koolmees deels terug van zijn plan om de zogeheten ‘ontslagboete’ in de NOW te schrappen. Dat doet hij door de spelregels aan te passen.



Bedrijven die meer dan twintig werknemers ontslaan, zijn wettelijk verplicht daarover te overleggen met de bonden en de ondernemingsraad. Om te zorgen dat ze dat ook echt doen en geen misbruik maken van de crisis, wordt in de nieuwe loonsubsidieregeling vastgelegd dat bedrijven 5 procent boete over de in totaal ontvangen NOW-subsidie moeten betalen als ze verzuimen om bij reorganisaties overeenstemming te zoeken met de vertegenwoordigers van werknemers.



Tegelijkertijd schrapt Koolmees de oorspronkelijke ontslagboete uit het eerste pakket: die hield in dat bedrijven die NOW aanvroegen en toch personeel ontsloegen niet alleen voor die ontslagen werknemers subsidie verloren, maar ook nog eens een boete van 50 procent bovenop dat bedrag kregen. Volgens Koolmees zorgde die bepaling ervoor dat ondernemers huiverig werden NOW aan te vragen en dan maar zonder subsidie personeel dreigden te ontslaan, terwijl de regeling nu juist was opgetuigd om zoveel mogelijk banen te behouden.