Lastig om opleiding te kiezen naast je werk? Niet met dit nieuwe platform

De grootste opleiders van ons land, zoals NCOI, LOI en NTI, hebben de krachten gebundeld en een nieuw platform, Opleiding.nl, gelanceerd. Hiermee willen ze het werkende Nederlanders makkelijker maken om een opleiding te kiezen. Want, blijkt uit onderzoek van Opleiding.nl onder ruim 1100 werkenden: 32 procent heeft moeite met het vinden van de juiste training, cursus of opleiding en stelt hierdoor de keuze uit.

Drempel

Bijna 40 procent vindt het maken van een keus maar gedoe. Nog eens 37 procent weet niet eens welke opleiding het beste past bij hun wensen. ,,Veel mensen zien het verschil niet tussen de twee of drie opleidingen waaruit ze kunnen kiezen. Hoe moet je dan een keuze maken?” zegt Steven Steenbergen, directeur van Opleiding.nl. ,,Wij willen de drempel voor ze weghalen en ze een zetje in de rug geven.”

Dat zetje is hard nodig, vindt het collectief van opleiders. ,,Als BV Nederland succesvol wil blijven, moet de werkpopulatie zich blijven ontwikkelen. Er komen zoveel nieuwe technieken en beroepen bij. Het zou gek zijn als je 40 jaar doet met de kennis die je op school hebt opgedaan.”

Bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis en gebruik willen maken van de NOW 2.0 móeten werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. ,,De behoefte aan meer overzicht in het opleidingsaanbod wordt daarmee dus nog groter. De lancering van Opleiding.nl was niet zo gepland, maar het valt wel mooi samen met de nieuwe NOW-voorwaarden.”



Vorkheftruck

Een platform als Opleiding.nl moet een gat opvullen. ,,Er bestaan wel aanbieders die duizenden opleidingen voorschotelen. Onze insteek is het overzichtelijk maken van dit grote aanbod. Je krijgt bij ons geen 34 aanbiedingen, maar iets dat aansluit bij jouw wensen.” Vaak hebben werknemers al wel een goed beeld van wat ze willen leren, hoe lang de opleiding mag duren en op welke locatie. ,,Ze hebben dan een shortlist gecreëerd en kunnen daarmee bij ons aankloppen voor advies over hun keuze.”

Genoeg medewerkers hebben meer uitleg nodig om een keuze te kunnen maken, weet Steenbergen. ,,Sommigen hebben geen idee wat het verschil is tussen een associate degree en een bachelor. Dat leggen we dan uit. Ook lijken veel opleidingen ontzettend veel op elkaar. Via ons komen ze erachter waar het zwaartepunt ligt bij alle opties.” Als ze het echt niet weten, wordt er hard meegezocht naar een passende cursus. ,,Wil je graag dronepiloot worden? Een vorkheftruck besturen ligt daar niet eens zo ver vanaf. Veel mensen hebben daar nog nooit bij stil gestaan. Zo komen ze achter verrassende opties.”

NOW-voorwaarden

Volgens Steenbergen moet de werkgever het ook blijven stimuleren en faciliteren dat werknemers een opleiding volgen. ,,Gelukkig stellen veel werkgevers een opleidingsbudget beschikbaar en is het in cao’s vastgelegd. De meesten geven aan dat ze de ontwikkeling van het personeel heel belangrijk vinden. En dat is het ook. Werknemers die een opleiding doen, vergroten hun analytisch vermogen en worden creatiever. Daarnaast zorgt het ook voor minder verzuim, omdat ze gelukkiger zijn in hun werk.”

