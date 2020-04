Lang uitgeschakeld geweest door ziekte? Zo kan je weer vol vertrouwen aan de slag

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Terugkeren op werk na ziekte of burn-out, hoe stap je over die drempel heen?’

Iedereen is wel eens ziek: het CBS berekende dat voor elke duizend dagen die we werken, er gemiddeld 44 worden verzuimd door ziekte (2018). Soms kan iemand weken of maanden niet werken, bijvoorbeeld door een ongeluk, ziekte of burn-out. ,,Reintegratie is altijd maatwerk’’, zegt Flores van Emmerik, van Dijk & Van Emmerik, een psychologisch adviesbureau voor arbeidsvraagstukken.

Dat beaamt Meta Marzguioui-de Zeeuw van loopbaanadviesbureau Care4Careers: ,,De medische situatie is natuurlijk leidend, wat kan iemand wel en niet? En kan hij of zij terug naar het huidige bedrijf, of is het beter om ergens anders te re-integreren?’’

Quote De medische situatie is natuurlijk leidend, wat kan iemand wel en niet Meta Marzguioui

Toch zijn er dingen die helpen om het proces soepeler te laten verlopen: zowel voor mensen die terugkeren naar hun huidige baan, of juist re-integreren in een nieuwe baan. Een aantal tips:

1. Bouw zelfkennis op

Van Emmerik: ,,Neem de tijd om een fysieke verandering te verwerken. Kwam uitval juist door stress? Dan is het belangrijk om te leren anders met zulke situaties om te gaan.’’

Vaak wordt re-integratie onder begeleiding gedaan van een coach, legt Marzguioui uit. ,,Samen kijken we of terugkeren naar het huidige werk mogelijk is, of dat een nieuwe plek beter past. We gaan op zoek naar iets waar je meer energie van krijgt, niet iets dat energie vreet.’’

2. Bereid je voor op de eerste dag

,,Soms schamen mensen zich, zijn ze bang wat hun collega’s zullen denken’’, vertelt Van Emmerik. Zet op een rij wat je moeilijk vindt, welke concrete veranderingen er nodig zijn en met wie je erover kan praten. ,,Collega’s kunnen heel begripvol zijn maar daar speel je zelf een rol in. Ga je door met hetzelfde, dan is opnieuw uitvallen mogelijk.’’

3. Maak het bespreekbaar

Moet je bij een sollicitatie vertellen dat je terug komt na een ziekte of een burn-out? Marzguioui: ,,Je moet jezelf zijn in een baan. Als je een geheim moet meedragen, dan gaat het mis. Mensen denken vaak dat het er alleen maar om gaat om je zo goed mogelijk te presenteren bij een sollicitatie. Vergeet niet zelf ook goed te kijken of die organisatie bij je past. Zeg eerlijk ‘ik heb in deze situatie gezeten en daar heb ik dit en dit van geleerd’.’’ Ben je eenmaal aangenomen, dan hoef je niet de eerste werkdag je verhaal bij elke collega kwijt, nuanceert ze. ,,Kijk even de kat uit de boom.’’

Quote Je moet jezelf zijn in een baan. Als je een geheim moet meedragen, dan gaat het mis Marzguioui

Keer je terug in dezelfde baan? Dan geldt hetzelfde, zegt Van Emmerik. ,,Doe niet alsof er niets aan de hand is, dan wordt het een taboe. Dat leidt tot werkdruk en – je raadt het al – uitval. Een leidinggevende kan helpen om bespreekbaar te maken wat er wel en niet verandert.’’

4. Wees nieuwsgierig

,,Vraag wat er is veranderd terwijl je weg was. Focus op het werk, laat de uitval niet de hoofdrol spelen’’, sluit Van Emmerik af.

Dat geldt ook voor werkgevers, zegt Marzguioui: ,,Ziekteverzuim is overal, altijd. Maar werkgevers: kijk eens kritisch naar de cijfers in je bedrijf. Zijn er dingen die je anders kan doen, zoals de werkdruk verminderen of meer investeren in ontwikkeling van medewerkers?’’