Kaoutar (23) is medewerker bron- en contactonderzoek: ‘Wil iets betekenen in strijd tegen corona’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer , een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Kaoutar El Khattouti (23), senior medewerker bron- en contactonderzoek bij SOS International.

Bron- en contactonderzoek, wat houdt dat in?

,,Voor de GGD’s delen we mensen mee dat ze positief getest zijn op het coronavirus en wat hen geadviseerd wordt nu te doen. Daarnaast zoeken we uit met wie patiënten in contact zijn geweest en bellen we die contacten om te vertellen dat ze in aanraking zijn geweest met iemand met het virus. Ik ben in juli begonnen met dit werk. Ik heb net mijn training als coach afgerond en ga andere medewerkers begeleiden bij hun werkzaamheden.’’

Mensen vertellen dat ze besmet zijn met corona, dat zijn vast geen makkelijke telefoontjes...

,,Ja, dat klopt. Ook al zien mensen het soms wel aankomen dat ze positief zijn getest, je brengt toch slecht nieuws. Ik heb ook weleens mensen gebeld die het niet verwacht hadden en enorm schrokken. Sommigen moeten huilen. We zijn gelukkig wel goed getraind in hoe we om kunnen gaan met die emoties en mensen dan het beste kunnen helpen. Soms kun je iemand beter tien minuutjes later terugbellen, zodat het nieuws eerst kan bezinken en iemand zich kan herpakken. Het kunnen moeilijke gesprekken zijn, maar mensen die je belt zijn ook vaak heel dankbaar en waarderen je hulp.’’

Hoe ben je dit werk gaan doen?

,,Ik studeer nog – ik heb Internationale communicatie en media gedaan en zit in het tweede jaar van de studie Sociologie – maar ik wilde graag helpen in de strijd tegen corona. Zonder medische achtergrond gaat dat niet zo makkelijk, maar toen kwam ik deze functie tegen. Medische ervaring is wel gewenst voor dit werk, maar niet vereist - dus ik besloot me aan te melden. Ik doe dit werk nu meerdere dagen in de week naast mijn studie.’’

Wat moest je allemaal leren om medewerker bron- en contactonderzoek te worden?

,,Je werkt vanuit huis en moet zelfstandig aan de slag. Je volgt eerst thuis een e-learning-programma en krijgt dan meerdere dagen een intensieve training op locatie. Daarbij leer je gespreksvaardigheden, het gebruik van de software en alles wat je over het virus moet weten om de meest gangbare vragen te kunnen beantwoorden. Een specifieke medische vraag geven we door aan de GGD-artsen, maar we kunnen mensen wel adviseren over de maatregelen en hoe ze om moeten gaan met het virus.’’

Wat vind je het leukst aan je functie?

,,Dat ik iets kan betekenen voor mensen en dat ik toch kan bijdragen in deze crisis. Ik werk vanuit huis in Amersfoort, maar heb mensen uit het hele land aan de telefoon. En het is ook bijzonder dat dit werk voor iedereen nieuw is. Samen vind je het wiel opnieuw uit.’’

En wat is er minder leuk?

,,Sommige dossiers zijn lastiger dan andere. Sommige mensen hebben met heel veel anderen contact gehad, dan ben je soms een hele dag bezig om dat in kaart te brengen en vervolgens iedereen te bereiken. Je krijgt ook weleens te maken met weerstand bij degenen die je belt. Soms zien mensen het niet zitten om in thuisisolatie te gaan of ze willen hun contacten niet met ons delen. We kunnen niemand iets verplichten, dus we moeten hen dan zien te overtuigen mee te werken en de adviezen op te volgen.’’

Welke eigenschappen heb je nodig voor deze baan?

,,Het is belangrijk dat je de juiste kennis in huis hebt om vragen te beantwoorden, dus je moet gemotiveerd zijn om te willen leren over het virus. En je moet goed los kunnen laten, het niet persoonlijk opvatten als iemand boos of gefrustreerd reageert aan de telefoon.’’

Het werk gebeurt voornamelijk vanuit huis, heb je dan wel contact met collega’s?

,,Je werkt wel alleen, maar dat voelt niet zo. Als medewerker heb je veel overleg met je teambegeleider. Als er iets is, kan je daar altijd terecht. Als coach ben ik straks vooral bezig met het helpen van mijn collega’s. Ik heb dan geen direct contact meer met patiënten, maar ook dit vind ik superleuk om te mogen doen. We werken allemaal voor hetzelfde doel.’’

