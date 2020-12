Justin (23) heeft 18.000 euro schuld: ‘Soms krijg ik een extraatje van de bewindvoerder’

Zo overwin je presenta­tie-angst: ‘trilt je stem van de zenuwen, wiebel dan met je tenen’

15 december Presenteren, krijg je al de kriebels zodra je eraan denkt? Je bent zeker niet de enige die het doodeng vindt. Gelukkig is daar wat aan te doen. In haar boek Zeg het geeft presentatietrainer Anouhk Sterken diverse tips om met vertrouwen een groep toe te spreken, of je het publiek nu live voor je hebt of in de videomeeting. ‘We vinden iemand die niet perfect is juist leuk.’