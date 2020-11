Junior producer Daniëlle (27) werkt mee aan films en series: ‘Met BN’ers praten vind ik niet zo spannend’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag Daniëlle Beek (27), junior producer bij NTR.

Wat doet een producer?

,,Als producer houd ik me bezig met de financiële, juridische, en organisatorische werkzaamheden van de afdeling Drama & Documentaires. Veel mensen denken dat ik de hele dag op de set sta, maar dat is iets voor de buitenproducent. Ik sta ook niet dagelijks op de rode loper, ik doe voornamelijk kantoorwerk. Ook dat is nodig om films, series en documentaires te maken. ’’

Zie je het eindresultaat pas op tv?

,,Nee, dat is dan weer het voordeel! Ik bekijk de film al voordat hij wordt uitgezonden en ga soms naar premières.’’

Hoe reageren mensen als je over je werk vertelt?

,,Mensen zijn meteen heel geïnteresseerd. Zie je dan de hele dag BN’ers, vragen sommigen zich af. Af en toe. Maar ik vind dat niet zo spannend, in mijn functie moet je juist nuchter zijn en het hoofd koel houden. Anders kun je niet met iemand onderhandelen.’’

Hoe ziet jouw dag eruit?

,,Ik maak contracten en heb gesprekken met bijvoorbeeld regisseurs en buitenproducenten. Ik regel alles van de begroting tot de eindafrekening van het project. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor fondsenwerving, daar dien ik aanvragen voor in.’’

Waar werk je nu aan?

,,Ik werk bijvoorbeeld mee aan Het Uur van de Wolf en dramaseries. Per jaar zenden wij zo’n dertig documentaires en meerdere speelfilms en dramaseries uit. Er lopen dus altijd heel veel projecten tegelijkertijd. We werken trouwens altijd twee tot drie jaar vooruit, zo lang duurt het wel om een groot project af te ronden.’’

Wat is het leukst aan je werk?

,,Dat je voor de fondsenaanvraag het hele plan mag lezen. Ik ben echt vanaf het begin betrokken en krijg een kijkje achter de schermen. Het is bijzonder om te lezen hoe de maker wil dat het eruitziet, en te zien hoe het uiteindelijk is geworden op de buis of bij een première.’’

Hoeveel mensen zijn er bij één productie betrokken?

,,Nogal wat! Bij de omroep werken we op zowel de documentaire- als drama-afdeling met een eindredacteur, twee redacteuren en een social media-redacteur. De redactie bepaalt in overleg met de buitenproducent de onderwerpen. Die worden vaak bedacht door de regisseur of de scenarist. Vervolgens maakt de redactie met de dramaturg, scenarist en regisseur het filmplan. Dan is er een productieteam van drie of vier man, daar zit ik in. Ik check bijvoorbeeld of het plan klopt met de begroting. Hoeveel draaidagen zijn er nodig, moeten ze naar het buitenland, noem maar op. Daarnaast is er marketing, een juridisch team en een buitenproducent. En dan heb je nog de mensen op de set, dat aantal verschilt heel erg. Het ligt er bijvoorbeeld aan of het om een film of om een documentaire gaat.’’

Wat zijn belangrijke eigenschappen voor deze baan?

,,Stressbestendigheid, want er zijn altijd last minute veranderingen in het plan of deadlines voor fondsenaanvragen. Ook moet je nauwgezet zijn en financieel inzicht hebben voor het administratieve werk. Communicatieve vaardigheden zijn daarnaast belangrijk, je moet goed met mensen kunnen omgaan. En het regelwerk, dat moet je leuk vinden en kunnen. We organiseren bijvoorbeeld elk jaar twee grote premières op het Nederlands Filmfestival.’’

Wist je altijd al dat je dit wilde worden?

,,Ik heb Media- en Entertainment Management gestudeerd. Die opleiding is voornamelijk gericht op films en evenementen. Bijna iedereen wil voor de tv werken, dat betekent veel concurrentie. Ik ben begonnen met allerlei kleine opdrachten voor verschillende producenten. Ik dacht dat het een hele moeilijke wereld was om binnen te komen en dat het nooit zou lukken. Uiteindelijk viel het mee. Na mijn afstuderen begon ik bij RTL als tv-planner, dat is meer een salesfunctie. Vervolgens werd ik assistent-productie bij NTR. Gaandeweg ben ik opgeleid in het produceren, in het begin wist ik ook niet alle verschillen tussen de functies. Ik zou in de toekomst misschien wel buitenproducent willen worden. Dan kun je één project van A tot Z regelen én meedraaien op de set.’’

