Joost (37) is boa: ‘Wij zijn er niet alleen om boetes uit te delen’

Wat heb je nodig om een goede boa te zijn? ,,Ik denk dat je zelfverzekerd moet zijn, want je moet op mensen af durven te stappen en ze aanspreken. Bovendien moet je gewoon jezelf blijven en daar vertrouwen in hebben; als ik een rol zou spelen, prikken mensen daar heel snel doorheen en nemen ze me niet serieus. Zelf probeer ik altijd begrip te tonen en rustig het gesprek aan te gaan. Dat is ook wie ik ben.’’ Het aantal geweldsincidenten tegen boa’s is toegenomen sinds de coronacrisis, wat merk jij daarvan? ,,Ik persoonlijk merk daar gelukkig weinig van. Wat me wel opvalt, is dat aan het begin van de coronacrisis iedereen zich wilde aanpassen. Sinds een paar weken zijn de reacties wat minder vriendelijk. Ik snap het ook wel; als je met zes vriendinnen in het park zit met flessen wijn, wil je ook weer eens een keer genieten, maar mensen kunnen wel verbaal agressief zijn. In het begin hebben we daarom wel bekeurd.’’

Is dat het waard? Die ondankbare reacties?

,,Ja, zeker weten, want negen van de tien keer eindigt het gesprek heel goed. Ik zie dat ook als een uitdaging. Om als mensen hoog in hun emotie zitten, toch te eindigen met een handdruk. Nu dan niet meer, vanwege corona. Maar ik snap het allemaal wel. Wij zijn er echt niet alleen maar om boetes uit te delen, juist voor de leefbaarheid en dat we een beetje rekening met elkaar houden.’’



En qua salaris; ben je tevreden?

,,Ik vind persoonlijk dat we niet te klagen hebben. Zeker voor wat we doen; we stellen onszelf toch regelmatig bloot aan risico’s. Soms weet je niet of een gesprek goed gaat aflopen. We worden ook ingeschakeld met grote ongevallen, dat doet echt wel wat met je.’’



Hoe ziet jouw functie er in de toekomst uit?

,,Ik denk dat we nog meer bevoegdheden gaan krijgen en dat boa’s zich beter gaan organiseren. Nu verschillen de regels en bevoegdheden van boa’s nog per gemeente. Ik mag bijvoorbeeld handboeien gebruiken, maar iemand in Zeeland niet. Mijn verwachting is dat het allemaal centraal geregeld gaat worden. De behoefte aan boa’s blijft groot. Dat denk ik zeker.’’