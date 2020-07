Jongeren hebben door corona meer moeite met het vinden van vakantiebaantje

Waar voorheen 36 procent van de jongeren in de zomer wat extra uren draait bij zijn huidige bijbaan, is dat dit jaar dit jaar flink gestegen tot 57 procent, blijkt uit onderzoek naar vakantiewerk van FNV Young & United. De reden? De coronacrisis. ,,In deze tijd is het moeilijker om iets nieuws te vinden”, zegt FNV-woordvoerder Mariëtte van Dijk. ,,We zien ook jongeren vaker teruggaan naar hun vakantiebaan van een jaar geleden of iets zoeken via familie en vrienden. Dat verklaart ook waarom het aantal jongeren dat werk vindt via uitzendbureaus gedaald is.”

Het onderzoek naar vakantiewerk werd in juni uitgevoerd onder ruim 950 jongeren tussen de 13 en 29 jaar.

Desondanks loopt het vakantiewerk goed door: van alle ondervraagde jongeren heeft niemand zijn vakantiebaan verloren door corona, al is het onduidelijk hoeveel jongeren de afgelopen periode al begonnen zijn met hun vakantiebaan. Wel heeft 25 procent van de jongeren met een vakantiebaan meer moeite gehad met het vinden van dat baantje, vrouwen (31 procent) vaker dan mannen (20 procent). Populaire baantjes op festivals of in de evenementenbranche zijn deze zomer nagenoeg niet te vinden. ,,Dat is jammer. Baantjes bij animatieteams of pretparken zijn meestal wel populair onder jongeren”, weet Van Dijk.

Quote Het is moeilijker om iets te vinden, maar degenen die het echt willen, lukt het wel om vakantie­werk te vinden Mariëtte van Dijk

Flexwerkers

24 procent van de respondenten gaf aan dat de coronacrisis van invloed is op de branche waarin ze werken. Maar jongeren die echt een baantje willen, hoeven zich nog geen zorgen te maken. ,,Het is moeilijker om iets te vinden, maar degenen die het echt willen, lukt het wel om vakantiewerk te vinden. Al moet je soms genoegen nemen met een minder leuke baan of eentje waar je geen ervaring opdoet die van pas komt bij je studie.”

Van Dijk maakt zich meer zorgen over de situatie voor afgestudeerde jongeren. ,,Onder die groep verwacht ik straks een hogere jeugdwerkloosheid. Mensen die in vaste dienst zijn, worden in dienst gehouden en flexkrachten of mensen met nul-uren contracten worden niet meer opgeroepen. Die liggen er nu als eerste uit.”

Best betaalde baantjes

Jongeren werken voornamelijk voor het aanvullen van de spaarrekening (72 procent) en het doen van leuke dingen (47 procent). Onder de 17 jaar verdienen jongeren gemiddeld 5,66 euro bruto per uur. Tussen 18 en 21 jaar wordt dat gemiddeld 8,66 euro, tussen 22 en 29 jaar komt het salaris uit op 11,35 euro bruto per uur. De best betaalde baantjes zijn te vinden in de bouw, industrie en zorg- en welzijnssector. Van Dijk adviseert jongeren die nog op zoek zijn te kijken bij distributiecentra en supermarkten. ,,Deze bedrijven hebben enorm geprofiteerd van de coronacrisis en de vraag naar arbeidskrachten is hoog.”

Jongeren die hun bijbaan verloren door het coronavirus steken nu asperges in Odijk.