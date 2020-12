John (59) verloor zijn baan en kreeg kanker: dit bedrijf gaf hem een nieuwe start

Eric Dingemanse (58), manager bij Synlab in Oosterhout, herinnert zich het sollicitatiegesprek met John van Beurden nog goed. ,,Hij kwam enthousiast over. Zijn gezondheidsproblemen kwamen meteen op tafel. Hij was er heel open over. Ik vind: als werkgever loop je altijd een risico. Iemand die nu gezond is, kan morgen ook iets krijgen.’’