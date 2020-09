Jipke (15) heeft een eigen ijsfiets: zeven tips voor jonge ondernemers

Hoe goed is jouw manager? ‘Het beste jongetje van de klas maakt nog geen geschikte leider’

2 september Het managen van een team of afdeling is een vak apart. Toch zijn managers vaak niet goed voorbereid op hun functie, zien trainers Dennis Siliacus en Ward Grootens. Ze bedachten een methode voor praktisch leidinggeven gebaseerd op het objectief meten van gedrag en prestaties - ook die van de manager zelf.