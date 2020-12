In dit land test Unilever de vierdaagse werkweek

Unilever experimenteert met een kortere werkweek. Werknemers van het concern in Nieuw-Zeeland gaan vier dagen werken voor hetzelfde salaris. Met een proef van een jaar wil het bedrijf kijken of meer vrije tijd het welzijn en de productiviteit van werknemers verbetert.

In Nieuw-Zeeland zijn momenteel 81 werknemers in dienst bij het bedrijf. Zij komen allemaal in aanmerking om een dag korter te werken in de week met behoud van hun huidige salaris. Het experiment start deze maand en zal een jaar lopen.

De proef is geïnspireerd door de aanpassingen in werkwijze die het bedrijf moest doorvoeren vanwege coronamaatregelen in het land, verklaart Nick Bangs, managing director van de Nieuw-Zeelandse tak van Unilever. De oude manier van werken voldoet niet meer aan de doelstellingen van het bedrijf, stel hij. Met de kortere werkweek hoopt het bedrijf het welzijn van de werknemers te bevorderen en de productiviteit te verhogen.

Wereldwijd

Unilever werkt samen met onderzoekers van de technische universiteit van Sydney om te meten wat de effecten zijn van de proef. De resultaten zullen worden gedeeld met andere bedrijven in het land. Het concern wil daarnaast kijken of een kortere werkweek breder in te voeren is binnen de organisatie. Wereldwijd heeft het concern 150.000 mensen in dienst.

Unilever is niet de eerste in het land die werknemers een kortere werkweek aanbiedt. Vermogensbeheerder Perpetual Guardian begon in 2018 een proef met een werkweek van vier dagen en meldde na een jaar dat er sprake was van een flinke verbetering in het werknemerwelzijn en de productiviteit.

