In deze sectoren is er na corona werk genoeg: ‘maakindustrie profiteert juist’

Zijn er volgend jaar nog genoeg vacatures in mijn sector? En waar zijn werkgevers naar op zoek? Dat vraag je je misschien af, als door corona je baan onzeker is geworden. Vijf vragen aan Frédérique Bruggeman, managing director van recruitmentbureau Robert Half, over trends op de arbeidsmarkt.

Robert Half is het grootste wervingskantoor van de wereld en heeft twee locaties in Nederland. Het richt zich specifiek op financiële en administratieve functies in allerlei sectoren. Op basis van data-onderzoek en gesprekken met kandidaten en bedrijven stelt het bureau elk jaar een ‘salarisgids’ op. Frédérique Bruggeman signaleert een aantal trends. ,,De gezondheidscrisis is heftig, maar ik zie ook veel kansen. Nederlandse werkgevers verwachten in 2021 nieuwe medewerkers te werven.’’

Volledig scherm Frédérique Bruggeman, managing director Robert Half. © Eigen foto. Christophe Vander Eecken In welke sectoren is er werk?

,,Voornamelijk in de maakindustrie, zorg, online verkoop (e-commerce), fast moving consumer goods, private banking en interne controle (audit) is er veel vraag naar nieuw talent. Al die pakketjes met voeding, toiletartikelen en huishoudproducten die tijdens een lockdown worden besteld moeten immers gemaakt en vervoerd worden. Daarvan profiteert de logistiek, de maakindustrie en bijvoorbeeld de haven van Rotterdam. Tegelijkertijd verdwijnen er bij elke omwenteling verouderde industrieën. Vroeger was het de industriële revolutie, nu zorgt een pandemie voor verschuivingen.’’



Welke administratieve en financiële banen zijn er specifiek?

,,Vacatures zijn op dit moment vooral te vinden voor gespecialiseerde tijdelijke professionals. Zij kunnen bedrijven ondersteunen op gebieden waar tijdens de pandemie de werkdruk is toegenomen. Denk aan veiligheid, technologie, veerkrachtige bedrijfsvoering, crisisbeheer, regelgeving en overheidsmaatregelen, en supply chain.’’



,,Om op de lange termijn aan de grote vraag in accounting te voldoen, is er dringend een nieuwe instroom aan carrièreswitchers nodig. Studenten worden nog vóór hun afstuderen al gevraagd om te solliciteren.’’

Welke vaardigheden heb je nodig om in coronatijd een baan te vinden?

,,Veel mkb’s moesten door de coronapandemie hun digitale transformatie versnellen. Bedrijven gaan op zoek naar technisch onderlegde medewerkers om hun teams te helpen met de meest recente software en applicaties. De gouden regel is daarom: in welk beroep je ook zit, zorg dat je digitale kennis bij blijft.’’

De gouden regel is: in welk beroep je ook zit, zorg dat je digitale kennis bij blijft

,,Daarnaast is aanpassingsvermogen heel belangrijk. Als we vaker op afstand werken en minder vergaderingen op kantoor houden, krijgt de rol van receptionist bijvoorbeeld een heel andere invulling. De vraag naar receptionisten die creatief denken, problemen kunnen oplossen en positief en leergierig zijn, is dan ook bijzonder groot.’’

Gaan de salarissen stijgen?

,,Voor financiële en administratieve functies verwachten we dat het startsalaris stabiel blijft. Bij interim-managers en zzp'ers met specifieke kennis, bijvoorbeeld van cybersecurity, zien we dat de lonen wel wat stijgen. Bovendien was er voor corona al een personeelstekort in boekhoudfuncties en financiële banen. Dat is niet veranderd. Veel managers zijn bang dat het gebrek aan promoties en salarisstijgingen voor onrust kan zorgen bij werknemers. ’’

Hoe zit het met de secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Op internationaal niveau zien we dat door de pandemie sommige bedrijven de secundaire voorwaarden uitbreiden. Zo bieden ze bijvoorbeeld vaker budget voor apparatuur en meubels voor een thuiskantoor, (mentale) welzijnsprogramma’s en extra verlof om kinderopvang of zorg op te vangen.’’

Er werden de afgelopen maanden veel pakketjes besteld. Een postbezorger vertelt over de drukte:

