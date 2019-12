‘In 2050 hébben we een 30-urige werkweek’

stuur je foto in Alle collega's in een kersttrui: ‘Leuk om jezelf beetje voor gek te zetten’

13 december Trek je lelijkste kersttrui uit de kast: het is vandaag Foute Kersttruiendag. Hoe gekker of lelijker, hoe beter. Als het maar opvalt. De Foute Kersttruiendag is óók een dag met een bedoeling: initiatiefnemer Save the Children vraagt er aandacht mee voor kinderen in nood. Stuur onderaan dit artikel je eigen foute kersttruienkiekje in!