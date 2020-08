‘Ik zal het maar toegeven: in coronatijd ben ik een nieuwsjunkie geworden’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: een nieuwsdieet

Ik zal het maar gewoon toegeven: in coronatijd ben ik een nieuwsjunkie geworden. Nog voor ik ben opgestaan struin ik de app van mijn krant al af voor de smeuïgste koppen. Tijdens mijn werkdag laat ik me minstens één keer per uur verleiden tot een rondje langs de grootste nationale en internationale nieuwssites. ’s Avonds kijk ik vaak nog een talkshow en voor ik ga slapen, kijk ik nog even of er ergens breaking news is. Netto komt mijn nieuwsconsumptie al snel neer op een uur per dag, als het niet meer is.

Bij ons thuis was het nieuws vroeger Heel Belangrijk. Na het eten keken mijn ouders altijd het journaal. Er werden kranten gelezen en er werd over het nieuws gediscussieerd. Toen ik zelf oud genoeg was, werd het dagelijkse nieuws volgen zo’n beetje een plicht. Je at je bord leeg, en je keek het journaal. Hoe bleef je anders op de hoogte, hoe kon je een mening vormen?

Quote Headlines vliegen op je af vanuit je telefoon en computer, vanuit de radio en televisie en zelfs op schermen in de bus of in de sport­school Thijs Launspach

Entertainment

Twintig jaar later kun je eigenlijk niet meer aan het nieuws ontkomen, zelfs al zou je het wíllen. Headlines vliegen op je af vanuit je telefoon en computer, vanuit de radio en televisie en zelfs op schermen in de bus of in de sportschool. We worden steeds meer belaagd, met steeds minder belangrijk nieuws. Er is altijd wel een liveblog te vinden, over besmettingscijfers, weerrecords, kamerdebatten, voetbaltransfers of een opmerking van Trump. Nieuws is fastfood voor de geest, overal verkrijgbaar en makkelijk door te slikken, maar weinig voldoenend.

We informeren ons tegenwoordig minder uit plichtsbesef, en meer als een vorm van entertainment. Dat kost bakken met tijd. Er is echter ook een duisterder consequentie: we gaan er anders van naar de wereld kijken. Altijd ‘op de hoogte’ zijn maakt je geen gelukkiger mens. Met het nieuws wordt ons namelijk ook een wereldbeeld toegestopt waarin gevaar overal is en de wereld in rap tempo naar de knoppen gaat. Het blijkt ook uit onderzoek: de wereld wordt steeds veiliger, maar we voelen ons juist onveiliger.

Nieuwsdieet

Hoog tijd dus om eens te gaan detoxen van al dat nieuws. Ik ga op nieuwsdieet: ik verwijder de apps en zet een kinderslot op nieuwssites. Een krant in het weekend zou genoeg moeten zijn en als er echt iets relevants gebeurt, wordt me dat vast door mijn naasten verteld. In de tussentijd haal ik mijn entertainment wel uit een goed boek of een mooie film.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

Beluister hier ook de afleveringen van de podcast Thuis met Thijs:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Het aantal burn-outs onder millennials ligt veel hoger dan bij andere leeftijdsgroepen. Psycholoog Thijs Launspach legt uit hoe je kunt voorkomen dat deze generatie opgebrand raakt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.