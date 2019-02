Hoog salaris, leaseauto, onbeperkt thuiswerken: voor sollicitanten is niets te gek

Andere voorbeelden? Mensink: ,,Een sollicitant die permanent thuiswerken een recht vindt, want waarom zou je tegenwoordig nog naar kantoor moeten? Je moet je als werkgever afvragen of dat een reële eis is, want volgens mij zijn we een bureau waarbij collega’s elkaar helpen en samenwerken en dus is er wel degelijk meerwaarde om naar kantoor te komen.” Ook kreeg Mensink iemand op gesprek die zzp’er was en eerlijk toegaf dat hij alleen maar solliciteerde omdat hij een hypotheek wilde afsluiten. ,,Als je jezelf zo overschat dat je dat in het eerste gesprek durft te zeggen, is dat niet goed. Als werkgever moet je kritisch blijven.” Ook wat betreft die leaseauto: ,,Je moet geen precedent scheppen voor andere collega’s, alleen maar omdat je iemand graag wil hebben.”