Hoe wordt je bedrijf een succes? 50 ondernemers vertellen hoe zij het flikten

Wat maakt een ondernemer succesvol? De Rotterdamse ondernemer Cor de Graag vroeg het vijftig Nederlanders met een succesvol eigen bedrijf. Hun verhalen zijn nu gebundeld in zijn boek Ondernemers zijn net mensen , dat vanaf deze week verkrijgbaar is. De Graag hoopt andere ermee te inspireren ook voor zichzelf te beginnen. ‘We moeten leren van elkaars successen, ambities én fuck-ups.’

Vaak hebben ondernemers net een duwtje in de rug nodig om daadwerkelijk voor zichzelf te beginnen. ‘Je kunt je afvragen of ik zonder reorganisatie ook voor mezelf was begonnen. Uiteindelijk had ik misschien ook wel voor het ondernemerschap gekozen, maar in eerste instantie durfde ik de stap gewoon nog niet te maken’. Aan het woord is ondernemer Wilma Broeseliske, die in 2011 haar eigen bedrijf Faith in Company startte. ‘Het was een soort kantelmoment, waarop ik dacht: ‘Als ik het nu niet doe, dan blijf ik hangen.’’ Ze is een van de vijftig geïnterviewde ondernemers die aan het woord komt in het boek van De Graag.

Ook Cor de Graag (55) zelf zette pas drie jaar geleden de stap naar het ondernemerschap en wil met zijn boek niet alleen ondernemers inspireren, maar ook mensen in loondienst, die eigenlijk ondernemers zijn, helpen om een eigen onderneming te starten. ,,Ik zie dat veel mensen vastzitten in loondienst en allerlei belemmerende overtuigingen hebben om niet de stap te zetten. Ik hoop dat ze geraakt worden door verhalen in het boek en denken: ‘Als zij het hebben bereikt, dan kan ik het ook’.”

Quote Ik zie dat veel mensen vastzitten in loondienst en allerlei belemmeren­de overtuigin­gen hebben om niet de stap te zetten Cor de Graag, ondernemer

Ondernemers zijn, zoals de titel van zijn boek luidt, volgens De Graag ook gewoon ‘net mensen’. ,,Mensen in loondienst kijken vaak anders naar ondernemers, er is een kloof tussen mensen in loondienst en ondernemers”, zo stelt hij. ,,Vaak zie je alleen het mooie, glimmende topje van de ijsberg. Maar zie je niet de pijnen, de mislukkingen die voorafgaan aan het succes. Ik wil een goed beeld geven van ondernemend Nederland.”

Werk en privé

Cor de Graag is een opvallende verschijning in het Rotterdamse. Zijn haar is met zorg gekapt, de laatste tijd heeft hij een stevige kuif. Zijn bril is al even kleurrijk als zijn kleding. Zo uit hij zich ook: wordt hij ergens blij van dan is het ‘wow!’ Veel van z’n ideeën doet hij op tijdens het hardlopen langs de Nieuwe Maas. ,,Jammer is het dan dat ik ze niet meteen kan noteren.’’ Sporten is belangrijk, zegt hij, net als een goede balans tussen privé en werk. Wie gezond en gelukkig is, werkt volgens hem ook harder.

Vlak na de corona-uitbraak was hij in het nieuws omdat hij een hoogwerker regelde om zijn moeder in een verpleeghuis in Dordrecht veilig te bezoeken, familieleden hadden zo toch contact met de bewoners van de Crabbehoven. Het idee vond veel navolging.

Pragmatisch

Voordat De Graag voor zichzelf begon, was hij twintig jaar in loondienst bij verschillende IT-bedrijven, onder meer bij KPN en Getronics. Nu noemt hij zich ‘bedrijfsoptimalisator’. Hij geeft inspiratiespeeches en adviseert ondernemers hoe zij hun bedrijven beter kunnen laten functioneren. Hij doet dat naar eigen zeggen ‘op de Rotterdamse manier’. ,,Niet lullen, maar poetsen. Lekker pragmatisch.’’ Het gaat volgens hem om de ‘vibe’, wie plezier heeft in zijn werk doet dat graag en is daardoor ook productiever.

Niet iedereen is een geboren ondernemer, zegt De Graag. Voor zijn boek vroeg hij alle vijftig ondernemers naar de eigenschappen waar een ondernemer over moet beschikken. Vier kenmerken kwamen veelvuldig terug in de verschillende interviews.

1. Doorzettingsvermogen

,,Je moet er tegen kunnen dat je soms bij de kassa staat en geen geld hebt. Vlucht je dan weer naar loondienst? Ga je dan door of haak je af?” zegt De Graag, die vaak kennis maakte met zogenaamde ‘droomdieven’. ,,Ondernemers worden omringd door droomdieven die zeggen ‘zou je dat nou wel doen’, ‘kun je nog wel op vakantie’ of ‘toen je in loondienst zat, ging het zo lekker met je’. Je moet dan het doorzettingsvermogen hebben om door te gaan, weet De Graag. Bedrijfsstrateeg Jan Gerritsen in zijn interview: ‘Er wordt nogal wat op een ondernemer ‘afgevuurd’ aan tegenstand en tegenslag. De doorzetters overleven.’

Quote Je moet er tegen kunnen dat je soms bij de kassa staat en geen geld hebt. Ga je dan door of haak je af? Cor de Graag, ondernemer

2. Lef

Hoewel het ondernemerschap voor velen rooskleurig lijkt, is het vaak moeilijker dan gedacht. ,,De werkelijkheid is altijd anders dan je denkt. Je kunt van tevoren van alles op papier zetten, maar je moet gewoon gaan starten”, zegt De Graag. ,,Durf in het diepe te springen.” Mensen die zekerheid willen en geen risico willen lopen? Die raadt De Graag aan om in loondienst te gaan of te blijven. ,,Als je niet tegen financiële onzekerheid kan, moet je niet gaan ondernemen.” Dat geeft ook horeca-eigenaar Arthur van Zanten aan in zijn interview: ‘Het ligt er aan in welke fase van je leven je besluit te gaan ondernemen, maar je moet wel je zekerheden kunnen laten varen.’

3. Toewijding

,,Heel veel mensen verloochenen zichzelf om dat het goed is voor hun carrière”, vindt De Graag. Managers die alleen maar oog hebben voor de mensen bóven zich, en de mensen onder zich vergeten. Hij werd geraakt door het interview met Nüvit Kibaroglu-Adigüzel, een Turkse manager die de relatie met haar ouders onder druk zette door niet het geijkte pad te volgen, maar haar eigen ding te doen. ,,Het had einde oefening kunnen zijn. Ze heeft toch die stap gezet en een heftige keuze moeten maken. Ze zou zichzelf nooit verloochenen en stond volledig achter haar plan”, aldus De Graag.

4. Geduld



Als ondernemer moet je geduld hebben, weet De Graag. ,,Je moet soms een ladder creëren om uit het diepe te komen. Je bewandelt een lastige weg. Toch zijn er heel veel ondernemers gekomen waar ze nu staan en daar moeten we van leren.” Ondernemer Ron van Gils stelt dat hij jaren gevangen zat in een financiële constructie, maar ‘het heeft gered door zijn geduld’. Hayri Hortoglu, eigenaar van een kliniek in cosmetische geneeskunde, stelt dat geduld de eigenschap is die voor hem het meest van pas kwam bij het ondernemen. ‘Je moet geduld hebben om naar die stip op de horizon toe te lopen’.

