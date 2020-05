Hoe richt je de werkvloer in tegen corona? 65 opties verzameld in een database

Veel werkgevers braken hun hoofd er al over: hoe zorg je voor een coronaproof werkomgeving? Op verschillende werkplekken zijn al maatregelen getroffen, maar nog niet in alle beroepen kan men veilig aan het werk. Experts bedachten daarom een database met coronaoplossingen voor de werkvloer.

De database, CoronaWorkarounds, is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), HR-softwareontwikkelaar Eelloo en hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University). De experts werkten de afgelopen weken aan de online verzamelplaats waar ruim 965 beroepen 65 oplossingen kunnen vinden voor 41 verschillende taken op de werkvloer.



De ideeën zijn op taakniveau verdeeld en niet ingericht naar specifieke sectoren. ,,We willen ons niet vastpinnen op één oplossing voor alle bedrijven, die bestaat ook niet. Het moet voor allerlei beroepen werken”, zegt Luc Dorenbosch, programmamanager van NSvP. Hoogleraar Ton Wilthagen: ,,Alle sectoren werken met eigen protocollen, zo denkt de horeca na over haar aanpassingen. Wij creëren nu een toegankelijkere database, voor alle beroepen, door naar de taken te kijken die werknemers uitvoeren.”



CoronaWorkarounds zorgt ervoor dat iedereen op een verantwoorde, gezonde en productieve manier aan het werk kan. Iets waar veel bedrijven al mee bezig zijn, weet hoogleraar Wilthagen. ,,Je ziet dat mensen zelf oplossingen bedenken, dat is heel goed, maar er is veel meer mogelijk. Looproutes en vakken met tape afgezet kennen we nu wel, wij verzamelen nu de echte innovatieve ideeën.” Luc Dorenbosch van Innovatief in Werk: ,,Dit gaat voorbij de plexiglasoplossingen, we kijken nu veel meer naar personeelsniveau.”

Second Life

De experts verzamelden de afgelopen paar weken verschillende inzichten, maar de database is nog niet af. Bedrijven en werkgevers mogen hun unieke oplossingen blijven insturen. Die worden vervolgens gecheckt door de experts en bij goedkeuring gedeeld in de database.

Zo stuurde een collega van Wilthagen een interessant idee in: colleges geven in een virtuele omgeving via het programma Second Life. ,,College volgen via Zoom gaat op een gegeven moment vervelen, door in een virtuele omgeving te stappen met z’n allen wordt het veel aantrekkelijker.” Studenten kunnen mee op reis meegenomen worden naar Afrika als de studie daarover gaat. ,,Dat werkt veel stimulerender en het is ook nog eens veiliger.”

Werkweigeraars

Maar het is niet alleen maar kijken naar hoe je de afstand kunt verkleinen tussen hoogleraren en studenten en voor bedrijven met werknemers die thuis aan het werk zijn. Het gaat ook over hoe de taken het beste uitgevoerd kunnen worden.

Quote Werknemers die liever niet reizen voor hun werk mag je niet zien als werkweige­raars Luc Dorenbosch van Innovatief in Werk

,,Werknemers die liever niet reizen voor hun werk mag je niet zien als werkweigeraars. Ook voor hen moet je als werkgever een oplossing hebben”, zegt Dorenbosch. Werkgevers zouden de taken anders kunnen verdelen tussen de werknemers, zodat die ene werknemer niet op pad hoeft. ,,Ga na wat coronagevoelige taken zijn en vraag wie dat werk wil doen en wie niet. Dat kan ook tijdelijk zijn.”

Ploegen

In de database zijn ook oplossingen te vinden voor het verkleinen van de groep mensen met wie je contact hebt. ,,Normaal gesproken werken veel bedrijven met wisselende ploegen, je zou nu bijvoorbeeld een jaar lang met dezelfde samenstellingen kunnen gaan werken. Zo beperk je de wisselende contacten”, zegt Dorenbosch. Ook is het samen reizen in bijvoorbeeld een bedrijfsbusje met een vaste club werknemers een optie.

,,Ga eens bij elkaar zitten en kijk wat voor jullie bedrijf werkt. Het is knap als je honderd oplossingen weg kunt gooien, je houdt van alle opties altijd wel iets over dat voor jullie werkt.”