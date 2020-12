Het thuiswerken zat? Verplaats je werkplek een tijdje naar een vakantiehuisje

Rinze (57) verloor én vond een baan door corona: ‘Na 100 keer sollicite­ren was het raak’

17 december Rinze Annema raakte deze zomer zijn baan kwijt door de economische gevolgen van corona. Dankzij datzelfde virus is hij nu na honderd sollicitaties aan de slag als planner in de nieuwe teststraat in de IJsselhallen in Zwolle.