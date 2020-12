Helft werknemers ziet beoordelingsgesprek niet zitten: ‘Mensen willen niet op het matje worden geroepen’

Aan het onderzoek deden 1200 CNV-leden mee. Het merendeel werkt in sectoren zoals de bouw, vervoer, industrie en dienstverlening.



Piet Fortuin, voorzitter van CNV: ,,Opvallend is dat veel mensen het beoordelingsgesprek als zwaar ervaren. Ze willen liever gedurende het jaar vaker met de werkgever in gesprek, in plaats van een discussie aan het eind van het jaar of je wel of niet voldoende hebt gefunctioneerd. Dus aan werkgevers de oproep: ga het anders doen.’’

Demotiverend

Veel werknemers zien geen meerwaarde in zo’n jaarlijks beoordelingsgesprek, blijkt uit het onderzoek. Ga je beter functioneren door het beoordelingsgesprek? Slechts een op de vijf beantwoordde die vraag met ‘ja’, meer dan de helft zei ‘nee’. Een derde van de werkenden vindt beoordelingsgesprekken niet nuttig en meer dan 20 procent zegt dat het beoordelingsgesprek hen zelfs demotiveert.

Fortuin: ,,Voor veel mensen voelt het beoordelingsgesprek alsof ze op het matje bij de baas moeten komen. Ook kun je aan het eind van het jaar moeilijk nog iets veranderen aan je prestaties. Het zou veel nuttiger zijn voor werknemers om gedurende het jaar te bespreken met een leidinggevende waar ze tegenaanlopen en wat er nodig is voor hun ontwikkeling.’’

Wettelijk is er trouwens geen verplichting om zo’n gesprek te voeren, weet Fortuin. ,,Het hoort bij goed werkgeverschap.’’

Het is de eerste keer dat de vakbond het vergrootglas zo legt op het eindejaars- of beoordelingsgesprek. Ze wilden weten of corona invloed heeft op de uitkomst van zulke gesprekken.

Kerstpakket

Het eind van het jaar is namelijk hét moment voor extraatjes. Dat is nog steeds zo: bijna een kwart van de ondervraagden krijgt elk jaar een dertiende maand, 16 procent krijgt een bonus. De meeste mensen, 77 procent, krijgen altijd een kerstpakket.

Een op de elf ondervraagden krijgt nooit iets: geen kerstpakket, bonus of dertiende maand. Van degenen die elk jaar een dertiende maand krijgen, geeft 7 procent aan dat ze die dit jaar niet krijgen. Of een lager bedrag. Fortuin roept werknemers op om alert te zijn. ,,Als de 13e maand in je cao of contract staat, ga dan niet zomaar akkoord met het schrappen ervan. Je hebt er recht op. Veel mensen betalen hier hun rekeningen van.’’

Salarisverhoging

Slechts 16 procent van de deelnemers krijgt op basis van het beoordelingsgesprek een bonus (of niet). Daarvan verwacht een derde een lagere bonus door corona. Fortuin: ,,Ik weet niet eigenlijk niet of dat mee of tegenvalt in deze tijd.’’ Ruim vijftig procent krijgt dezelfde bonus als altijd en elf procent krijgt dit jaar zelfs een hogere bonus.

Is er nog wel ruimte om over salaris of bonussen te onderhandelen als het jaarlijkse beoordelingsgesprek wegvalt? Fortuin: ,,Dit is prima te vervangen tijdens een van de gesprekken die meerdere malen per jaar plaatsvinden. Op een vast moment per jaar.’’

