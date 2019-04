‘Hebben we even niets te doen, dan voelen we ons vaak schuldig’

Onlangs had ik het genoegen om een aantal topsporters te interviewen. Ik vroeg hen hoe het toch kwam dat ze in staat zijn bijna bovenmenselijke prestaties te leveren. Ik was verbaasd over het antwoord. Ze zouden vast vertellen over loodzware trainingssessies, de nieuwste technologie of behandelingen in een zuurstoftank, maar het antwoord van de atleten was veel simpeler. De beste sportprestaties zet je neer, zeiden ze, door voldoende rust te nemen.

Training

Ik verwachtte dat de aanloop naar een belangrijke wedstrijd, bijvoorbeeld de Olympische Spelen, helemaal vol zou zitten met intensieve trainingssessies. Dit klopt maar ten dele. Een van de belangrijkste onderdelen van zo’n trainingsschema is juist het nemen van voldoende rust en het zorgen voor genoeg ontspanning.

Doe je dat als topsporter niet, push je jezelf te veel, dan heb je grote kans om ‘overtraind’ te raken - de burn-out van sporters. Hoe goed je ook in vorm bent, jezelf overtrainen maakt dat je jezelf al voor de belangrijke wedstrijd opblaast. Ben je overtraind, dan kun je niet meer presteren. En daarom bevat het schema van een topatleet naast inspanning ook rustdagen, voldoende slaap en gezond eten. Legendarische wielrenner Joop Zoetemelk zei het niet voor niets: ,,De Tour win je in bed.’’

Volgens mij kunnen we allemaal wat leren van deze topsporters: als je grote prestaties van jezelf verwacht, moet je tussendoor ook voldoende rusten. Je kunt niet meerdere marathons per week rennen, en dat geldt net zo goed voor de prestaties van wereldformaat binnen ons eigen werk.

Piekmomenten

Toch hebben we dat idee vaak wel. We verwachten van onszelf dat we op maandag een paar uur kunnen overwerken, op dinsdag dat belangrijke project kunnen afronden en op woensdagochtend vroeg weer fris en fruitig aan ons bureau zitten. En als het allemaal niet af komt, werken we gerust in het weekend ‘nog eventjes’ door.

In plaats van tussen piekmomenten voldoende ontspanning in te plannen, hebben we juist de neiging om álle gaatjes in onze agenda op te vullen met werk of andere interessante bezigheden. Hebben we even niets te doen, dan voelen we ons vaak schuldig - had ik nu niet iets nuttigs kunnen doen?

Het is voor het neerzetten van je beste prestaties echter ook nodig om genoeg te relaxen, te slapen en je misschien af en toe zelfs te vervelen. Dit is de enige manier waarop je consistent de prestaties neer kunt zetten die je wilt, zonder dat je er gestrest of uitgeblust van raakt.

