Haal meer uit je functioneringsgesprek: ‘Je zit als werknemer niet in het beklaagdenbankje’

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe haal je meer uit een functioneringsgesprek?’

Doreen van der Pols van het HRExpert Bureau adviseert mkb’ers over HR-vraagstukken. ,,Het beste is om een continue dialoog met elkaar te hebben, elke maand bijvoorbeeld. Zo weet je wat er speelt. Is iemand niet meer gemotiveerd of van plan weg te gaan? Dat zal hij minder gauw zeggen in een ‘traditioneel’ jaarlijks gesprek.’’

Pascal Joore, eigenaar van werving- en selectiebureau Wetalent: ,,Werknemers denken nog te traditioneel over zo’n gesprek. Je zit niet in het beklaagdenbankje; je gaat zelf over je ontwikkeling en een leidinggevende kan daarbij helpen.’’

Quote Het hoort stof tot nadenken te zijn, geen rapport. Bedenk van tevoren wat je wil en bereid je voor met argumenten Pascal Joore van Wetalent

Zo haal je er voortaan meer uit.

1. Zie het als kans

Van der Pols: ,,Zo’n gesprek is niet alleen iets dat ‘moet’. Het is een kans om stil te staan bij je ontwikkeling.’’

Joore: ,,Het hoort stof tot nadenken te zijn, geen rapport. Bedenk van tevoren wat je wil en bereid je voor met argumenten.’’

Van der Pols geeft wat voorbeelden: ,,Doe onderzoek naar opleidingsmogelijkheden, zodat je concrete voorstellen kunt doen. Ben je junior en wil je medior worden? Leg samen vast wat daarvoor nodig is. Daar kun je later weer op teruggrijpen.’’

2. Bepaal de agenda

Van der Pols: ,,Vraag van te voren om een agenda en zet daar proactief punten op.’’ Denk aan wensen en ambities, werk-privébalans en de samenwerking met anderen. ,,Dit dwingt ook je leidinggevende om zich goed voor te bereiden.’’

3. Doe aan zelfreflectie

Joore: ,,Dan kan zo’n gesprek nooit verrassingen opleveren. Vraag collega’s of ze tips voor je hebben. Benoem in het gesprek dat je dat hebt gedaan en welke verbeterpunten je ziet.’’

Van der Pols: ,,Soms is iets niet goed gegaan, bedenk wat je ervan hebt geleerd en focus daar tijdens het gesprek op.’’

Joore vult aan: ,,Schiet niet in de verdediging met ‘ja maar…’. Vraag juist door: Interessante observatie, hoe kom je daarbij? Wat zou jij anders hebben aangepakt?”

4. Zeg de waarheid

Van der Pols: ,,Moeilijke samenwerking, hoge werkdruk… Alles moet bespreekbaar zijn, maar geen munitie worden voor je leidinggevende om je bepaalde opdrachten niet te geven of een beloning niet te krijgen. Beschrijf problemen zo objectief en feitelijk mogelijk. Draag ook meteen oplossingen aan. Misschien is een andere functie mogelijk, of een interessant project. Dat weet je niet, als je al weg bent zonder het gesprek aan te zijn gegaan.’’

Quote Ga eens op de stoel van de werkgever zitten. Wat zou jíj veranderen? Beschrijf verbeter­voor­stel­len en jouw rol daarin Pascal Joore van Wetalent

Joore: ,,Thuis bespreek je het toch ook als de relatie niet zo lekker loopt? Dan kun je samen proberen de spanning terug te krijgen.’’ Let op je toon, waarschuwt hij. ,,‘Ik ga weg tenzij je meer betaalt’ klinkt heel anders dan ‘Ik denk dat ik meer in mijn mars heb, kun je me helpen dat eruit te halen?’ Probeer zo draagvlak en begrip te creëren.’’

5. Kies gerichte verbeterpunten

Joore: ,,Ga eens op de stoel van de werkgever zitten. Wat zou jíj veranderen? Beschrijf verbetervoorstellen en jouw rol daarin. Spuw niet je gal, denk in kansen.’’

Van der Pols: ,,Zorg dat je basiscompetenties op orde zijn en focus vervolgens op de sterke punten waar je aan kunt en wilt werken. Steek hierbij niet te veel tijd in dingen die je niet leuk vindt of niet goed kan.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De coronamaatregelen hebben ook het sollicitatieproces flink veranderd. Als je nu wordt uitgenodigd om op gesprek te komen, is de kans groot dat de ontmoeting digitaal plaats zal vinden. Waar moet je allemaal op letten als je videobelt met je mogelijke nieuwe werkgever?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.