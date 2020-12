Gestopt met studie, nu Disney als klant: zo werd het bedrijf van deze broers een succes

Gideon (22) Keyson weet nog hoe hij aanvankelijk een beetje boos was op zijn oudere broer Nadav (26): zitten ze eindelijk in een meeting met die invloedrijke investeerder uit Amerika, heeft zijn broer niet eens een fatsoenlijke Powerpointpresentatie voorbereid! Gideon: ,,Nadav opende in de digitale meeting gewoon met ‘scherm delen’ in ons financiële systeem en liet zo onze afschriften zien. Dat kwam niet erg geïnteresseerd over.”

‘Maar’ één miljoen

Toch was dat geen afknapper voor de investeerder. Sterker nog: toen de broers zelf de onderhandelingen openden met de vraag of hij een miljoen wilde investeren, reageerde hij met: waarom maar één miljoen? Het werden er uiteindelijk 2,5. Gideon: ,,Tijdens zo’n gesprek blijf je koel en zeg je: goh, nee, inderdaad, waarom niet? Maar van binnen dachten we natuurlijk ‘holy shit!’.”

Het verhaal van Riverside.fm, zoals het bedrijf van Nadav en Gideon Keyson uit Amsterdam heet, begint ondertussen jongensboekachtige proporties te krijgen. De eerste week van maart lanceerden ze hun start-up: een online platform waarmee iedereen vanuit huis hoge kwaliteit interviews, video’s of podcasts kan opnemen. Klinkt misschien niet reuzevernieuwend, maar de software die daarachter zit, is dat wel: er bestond nog geen plek waar je audio én video op deze manier kunt opnemen.

Omdat Riverside de lucht in ging precies op het moment dat iedereen door corona vanuit huis ging werken, kwam het bedrijf meteen in een stroomversnelling terecht. Ze hoopten op honderd klanten in het eerste jaar: nu zijn het er al meer dan duizend, waaronder Hillary Clinton, Disney en Spotify. ,,Het is aan één stuk door gekkenhuis,” vat Nadav het samen. ,,We zijn allebei met onze studie gestopt – ik deed Business administration, Gideon Biomedische technologie – om hier volledig voor te gaan. Gelukkig kunnen we door de investering nu wat mensen aannemen, maar eigenlijk hadden we dáár zelfs geen tijd voor.”

Projectjes

De verdeling onder de broers is als volgt: Gideon is het technische brein dat alles heeft geprogrammeerd, Nadav zet het product in de markt. Hij is bovendien de officiële ceo van het bedrijf. Is dat omdat hij de oudste is? ,,Nou, Gideon is slimmer, dus daar zou ik niet mee weg komen. Ik doe als ceo vooral het contact met de buitenwereld, maar eigenlijk nemen we in de praktijk alle besluiten samen hoor. We overleggen alles en hebben meerdere keren per dag contact."



Dit is overigens niet de eerste onderneming die de broers samen opstarten. Al hun hele leven bedenken ze allerlei projectjes: bijvoorbeeld een app waarin je hummus kan beoordelen, een online debatplatform of een bedrijfje waarbij je je Vespa-scooter matzwart kon laten spuiten. ,,Ik heb me de afgelopen zes jaar niet verveeld,” lacht Gideon.

Instinct

De broers kunnen zo goed samenwerken omdat ze naar eigen zeggen allebei hetzelfde ‘instinct’ hebben voor wat een goed product zou kunnen zijn. Én ze zijn bereid om daar keihard voor te werken. Nadav: ,,Na mijn bachelor heb ik een tussenjaar genomen om vol voor dat online debatplatform te gaan. Op de gekste momenten heb ik Gideon lastig gevallen met de vraag of hij weer even wat aan wilde passen. Uiteindelijk is dat toch niks geworden, helaas.”

Dat het nu met Riverside.fm wél is gelukt, is een beloning voor al die andere gokjes niet het net niet werden. Gideon: ,,Dat Hillary Clionton opeens werkt met software die ik vanuit mijn eigen zolderkamer heb gemaakt, dat is supervet. Ik vind het wel speciaal aan onze tijd dat je een product zo digitaal de hele wereld over kan gaan. Twintig jaar geleden had dat niet gekund.”

Bij de Keysons thuis zijn er nóg twee broers: de jongste van 17 en de oudste van 28 – die laatste werkt bij een technische start-up, in Israël. Toen Nadav een paar weken geleden trots een screenshot deelde in de familie Whatsappgroep van de 2,5 miljoen dollar die op hun rekening was gestort, reageerde hun oudste broer: ‘jongens, ik heb nieuws, ik kom bij jullie werken.’ Nu telt het familiebedrijf dus al drie Keyson-broers. Is het wachten op nummer vier? Gideon: ,,Nou, hij is 17 hè? Hij wil al wel, maar van ons moet -ie eerst nog even zijn middelbare school afmaken.”

Ben je jong en heb je een goed bedrijfsidee? Dit zijn de tips van Gideon en Nadav Keyson om een succesvolle onderneming te beginnen:



1. Doe niet geheimzinnig, maar vertel iedereen over je plan

Gideon: ,,Ik merk dat in de Nederlandse ondernemerscultuur een sfeer heerst van: ik heb een supergoed idee, maar ik ga er nog niks over zeggen. Terwijl dat juist het tegenovergestelde is van wat je moet doen. Vertel júist iedereen over wat je plannen zijn, zodat je feedback krijgt en zo het product beter kunt maken.”



2. Begin gewoon

Nadav: ,,Soms worden we benaderd door jonge ondernemers die vragen wat we van hun plannen vinden. Eigenlijk is mijn antwoord altijd: geen idee, begin gewoon. Zo hebben wij het ook altijd gedaan. Je weet niet hoe iets uitpakt totdat je ermee begint. Bovendien verandert een plan vaak gedurende het proces. Zo is de technologie voor ons online debatplatform uiteindelijk de basis geweest voor de software om podcasts op te nemen. Dat hadden we van te voren ook niet kunnen bedenken.”



3. Slaap goed en ga regelmatig naar buiten.

,,Dit is meer een tip aan mezelf," lacht Nadav. ,,De afgelopen twee maanden ben ik echt te weinig buiten geweest. Ook omdat we veel zaken doen met Amerika en daarom mijn slaapritme helemaal is omgegooid. Daar word je niet echt fitter van kan ik je zeggen, dus daar moet ik nog aan werken."

