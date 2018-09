Geluk op de werkvloer: van geld van de baas voor feestjes, tot een extra vrije dag voor iets leuks

Het is de Week van het Werkgeluk. Hoe zorgen werkgevers eigenlijk dat hun personeel gelukkig is op het werk? Wij selecteerden drie bedrijven die op een ludieke manier zorgen dat hun werknemers met plezier aan de slag gaan.

1. Bedrijf: Installatiebedrijf Guidion

Geluksmethode: Geluksmeter en geluksdag

Installatiebedrijf Guidion heeft twee happiness officers om te waken over het geluk van de werknemers. Matthijs Aandewiel is daar een van. ,,Geluk is iets subjectiefs. Niet iedereen wordt gelukkig van dezelfde dingen. Er is dus ook geen recept voor geluk op de werkvloer. Wat je als werkgever wel kan doen, is een omgeving scheppen waarin iedereen zijn geluk kan ervaren.’’

Iedere maand vullen werknemers een geluksmeter in. Ze moeten daarin vertellen hoe ze in hun vel zitten en kunnen antwoorden met drie smileys: een verdrietig gezichtje, een neutraal gezichtje of een blij gezichtje. ,,We vragen ook welk element in de bedrijfscultuur ze deze maand geluk heeft gebracht, wat voor feedback ze erover zouden willen geven en wat ze zelf hebben ondernomen om hun eigen werkgeluk te vergroten. Het gaat er niet om dat iedereen invult dat ze gelukkig zijn, maar dat ze een keer per maand stilstaan bij het onderwerp.’’

Ook krijgt iedere werknemer elk jaar een zogeheten geluksdag: een vrije dag die besteed moet worden aan iets wat hem of haar gelukkig maakt. ,,Die is in principe altijd op te nemen. Als je geen belangrijke afspraken mist, kan je ’s ochtends bellen en zeggen dat je vandaag niet komt.’’ Alles mag, als je er maar gelukkig van wordt. ,,Er zijn werknemers die een dag met oma naar Terschelling te gaan, of een dag extra vrijwilligerswerk te doen. Maar je kan hem ook opnemen als het lekker weer is en je buiten iets leuks wil doen, of omdat de nieuwe FIFA-game uit is en je die wil spelen.’’

Wel moet de werknemer delen met collega’s hoe de geluksdag besteed is. ,,Ze moeten een foto maken van wat ze gedaan hebben. Die wordt gedeeld op het intranet en komt ook voorbij op de grote schermen. Dat heeft ook weer invloed op het werkgeluk. Horen wat andere mensen gelukkig maakt, is leuk. En je hebt een conversation starter als je iemand tegenkomt, wat de band tussen collega’s weer versterkt.’’

2. Bedrijf: softwarebedrijf AFAS

Geluksmethode: kaartjes met opdrachten

Bij softwarebedrijf AFAS worden medewerkers op bijzondere wijze welkom geheten. Ze krijgen een kaartje met daarop zogeheten ‘monkey milestones’, een reeks ludieke mijlpalen die ze binnen drie maanden bereikt moeten hebben. Zo is er een kaartje met daarop de tekst ‘Ik heb een directeur tegengesproken en ben nog steeds in dienst’, maar ook een met de opdracht om een selfie te maken met 50 collega’s. Melanie Blom, support manager: ,,Twee jaar geleden zijn we met de kaarten begonnen. Het is onze manier om nieuwe medewerkers vertrouwen te geven, te laten zien dat je bij ons ook een beetje gek mag doen."

Wat doet AFAS nog meer aan werkgeluk? ,,Eigenlijk is het verweven met onze cultuur. Je bereikt het niet met één ding zoals die kaarten. Wat erg belangrijk bij ons is, is vertrouwen. Heb je dat niet in je werknemers, dan gaat het al mis. Bij ons mag je fouten maken, zonder daar hard voor afgestraft te worden. Ook mag iedereen bijvoorbeeld zijn verlof boeken zonder dat daar toestemming voor nodig is. We hebben er vertrouwen in dat mensen weten wat ze doen en dat dus goed gaat.’’

Ook probeert AFAS het aantal regels op de werkvloer te beperken. ,,Regels hebben we sowieso de deur uitgedaan. Wat heb je aan 101 voorschriften? De enige regel die we hebben, staat in het contract dat je tekent. Je moet beloven dat je je werk uitvoert met gezond verstand en in belang van AFAS. Dat is het enige dat we nodig hebben.’’

Positiviteit staat bij AFAS voorop. ,,Het maakt gelukkiger als er een positieve sfeer heerst op kantoor. Mensen vergeten zo vaak iemand een complimentje te geven. Wij zeggen het gewoon tegen elkaar als we vinden dat de ander het goed gedaan heeft. We hebben soms heus ook wel moeilijke gesprekken met elkaar, of zijn het niet eens, maar daar blijft altijd plaats voor’’, zegt Blom. ,,Het helpt ook wel dat we een stel blije eikels zijn, we zijn allemaal superenthousiast over ons werk. Daar wordt ook op geselecteerd. Als we hier de hele tijd negatief zouden doen, zou ik ook niet meer naar m’n werk willen.’’

3. Bedrijf: cateringbedrijf Hutten

Geluksmethode: soort interne Marktplaats en geld voor feestjes met collega's

Werknemers zijn productiever en creatiever als ze meer persoonlijk contact hebben op de werkvloer, denken ze bij cateringbedrijf Hutten. Daarom hebben ze een speciaal platform voor alle 2000 werknemers verspreid over 190 locaties in Nederland. Hutten is een bedrijf dat behalve goed eten ook duurzame doelen nastreeft.

Centraal staat: zo min mogelijk verspillen. Op 'Mijn Hutten', dat volgens HR-directeur Pascal Verheugd een beetje te vergelijken is met Facebook, kunnen werknemers spullen aan elkaar kunnen uitlenen, samen geld schenken aan een goed doel of een feestje organiseren met gesloten beurs.

,,Het platform niet alleen functioneel, maar zorgt ook voor bijzondere ontmoetingen tussen medewerkers die niet direct met elkaar samenwerken", licht Verheugd toe. Via Mijn Hutten kunnen personeelsleden bijvoorbeeld gereedschap aan elkaar uitlenen. De meeste mensen hebben huis- tuin- en kuikengerei dat ze nauwelijks of maar een paar keer per jaar gebruiken. Als ze weten dat ze een ander blij mee kunnen maken met hun schuurmachine of bladblazer, doen ze dat volgens Verheugd graag. ,,Het delen van spullen maakt gelukkiger en vergroot het vertrouwen in collega's", zegt de HR-directeur.

Op Mijn Hutten kan het personeel samen schenken aan een goed doel. ,,Elke werknemer krijgt gratis sociaal kapitaal, dat kunnen personeelsleden samen aan een goed doel geven." Bovendien is er volgens hem genoeg bewijs dat gelukkige mensen meer weggeven, waardoor ze zich nog gelukkiger voelen en daarna nog meer schenken. ,,Het zorgt dus voor een positieve vicieuze cirkel."

Met de applicatie Samen Genieten, eveneens onderdeel van Mijn Hutten, kunnen werknemers thuis een feestje organiseren voor én met collega's met gesloten beurs. Het doel is om de 'samenwerkers', zoals Hutten het personeel noemt, die overal in het land werken met elkaar te verbinden voor kennisuitwisseling en meer betrokkenheid. Mijn Hutten is zo'n succes, dat verschillende andere bedrijven het sociale intranet inmiddels hebben overgenomen van Hutten.