Geen advies geven, wel ernaar vragen: zo steun je een rouwende collega het best

Hittegolf voor thuiswer­kers: ventilator en ijsjes op kosten van de baas

13 augustus Het kantoor met airconditioning is nog nooit zo aantrekkelijk geweest als deze week. Thuiswerkers zitten met hoge temperaturen binnen en proberen er deze week het beste van te maken of gaan toch naar kantoor. In andere gevallen bieden tropenroosters en ijsjes soelaas.