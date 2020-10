FNV wil flinke verhoging minimumloon: 4 euro per uur erbij

De FNV vindt dat het volgende kabinet snel moet handelen, want de steun voor een verhoging van het wettelijk minimumloon is groot: 72 procent. Dus zegt de bond: voer zo'n verhoging snel in. Alleen bij de SGP is een minderheid voor een verhoging, laat de FNV-enquête zien. ,,Zelfs bij de VVD en Forum voor Democratie is een meerderheid van de kiezers voor verhoging van het minimumloon’’, zegt Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaarden bij FNV.