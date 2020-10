FNV: Besmette zorgmedewerkers moeten van manager toch komen werken

,,Wij krijgen die signalen van medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de GGZ’’, zegt vakbondsbestuurder Elise Merlijn. ,,Zorginstellingen staan onder grote druk om de roosters rond te krijgen; de zorgvraag is heel groot, terwijl zij kampen met veel uitval van personeel. Maar dit is natuurlijk heel zorgwekkend. Deze mensen komen tijdens hun werk in aanraking met kwetsbare mensen.’’

Niet in quarantaine

In welke zorginstellingen de nood zo hoog is dat die regel overboord gaat, kan FNV niet zeggen. ,,Wij hebben de indruk dat het vaak om druk vanuit een manager gaat die het rooster rond moet krijgen. Het is ook niet zo dat de telefoon bij ons ledenmeldpunt roodgloeiend staat. Maar wij krijgen die signalen sinds gisterenmiddag wel’’, zegt Merlijn.



,,Ook horen we van zzp’ers in de zorg die ondanks klachten toch door blijven werken. Bovendien is het al weken zo dat zorgmedewerkers ook moeten komen werken als hun partner of kinderen corona hebben. Dat is in tegenspraak met de regel dat huisgenoten tien dagen in quarantaine moeten. Wij maken ons daar grote zorgen over. Zo krijgen we het virus nooit ingedamd.’’