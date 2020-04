Feestvieren in de 1,5 metersamenleving doe je zo

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: feestvieren op 1,5 meter afstand

Morgen zeggen we ‘Vrolijk Woningsdag’. Dit jaar geen overvolle pleinen met videobanden, bijna complete puzzels en vals krassende vioolstudentjes. Geen koekhappen, eiergooien of zelfgebakken cake voor een euro. En al helemaal geen volle terrassen, optredens van coverbandjes van kwieke vijftigers of dansfeesten die de hele dag doorgaan. Niets van dat alles. Wat wel mag: de vlag uithangen, luisteren naar de kerkklokken, meezingen met het volkslied en om 16.00 uur het glas heffen in een Nationale Toost.

Hoopvolle berichten

Het zal voor velen teleurstellend zijn geweest: uit de persconferentie van het kabinet verleden week konden we opmaken dat het nog wel even zal gaan duren tot de samenleving weer op volle toeren draait. Ondanks hoopvolle berichten rond het aantal besmettingen en bezetting van ziekenhuisbedden blijven veel van de maatregelen ook de komende tijd van kracht.

De basisscholen mogen na de meivakantie onder voorwaarden open (voor thuiswerkers met kinderen goed nieuws), en kinderen mogen weer samen sporten. Maar dat was ook zo’n beetje alles. Contactberoepen mogen nog steeds niet worden uitgevoerd en werken moet nog steeds zoveel mogelijk op afstand. Wie zich had voorgesteld dat we nu eindelijk terug zouden gaan naar ‘normaal’ kreeg het deksel op de neus.

Voorproefje

De evenementen zijn zelfs tot september opgeschort, zo dus ook de gebruikelijke viering van Koningsdag. Wat dat betreft geeft deze Koningsdag een voorproefje van het leven in de 1,5 metersamenleving: omdat onze oude manier van zo’n dag beleven momenteel niet mogelijk is, dienen we nieuwe manieren te vinden om feest te vieren. Dit geldt voor Koningsdag, maar ook voor andere nationale feestdagen, voor verjaardagen, bruiloften, jubilea en andere mijlpalen in ons leven.

We zullen voor deze vieringen nieuwe rituelen moeten bedenken binnen de beperkingen van de 1,5 metersamenleving. Wat dat betreft wordt er al veel gepionierd. Zo woon ik komend weekend mijn eerste onlinefeestje bij, waarbij ik in kan loggen met een code om naar optredens te kijken.

Digitaal drankspelletje

In plaats van een kringetje met blokjes kaas kun je je verjaardag ook vieren door de hele dag je dierbaren te bellen. Vind je dat saai, dan kun je ook een digitaal drankspelletje overwegen (mijn favoriet: een persconferentie van Trump aanzetten en als hij medisch gezien onzin verkoopt, drinken). Je kunt ook stilstaan bij je huwelijksverjaardag door je mooiste herinneringen op te halen.

De manier waarop we de komende tijd feestvieren zal dus veranderen, maar dat betekent niet dat er geen feest meer kan zijn. Vind je daar nu geen klap aan, troost je dan met de gedachte dat we - met een beetje geluk! - volgend jaar Koningsdag alles in kunnen halen door dubbel zo hard te feesten.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).