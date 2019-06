Esmee Sijnesael keerde terug naar Zeeland: ‘Geen pizza meer op dinsdagavond was wel even wennen’

Werken in Zeeland Perry Kentin had Zeeland bijna verlaten: ‘Mijn zwemspul­len liggen altijd op de achterbank’

19:00 GOES - Vakanties gaan altijd te snel voorbij. Voor je het weet, sta je weer in de rij van de koffieautomaat. En verdwijnt dat relaxte gevoel als sneeuw voor de zon. Toch hoeft dat niet. Ondernemer Perry Kentin (43) uit Goes bouwt dagelijks een relaxmomentje in. ,,Mijn zwemspullen liggen altijd op de achterbank van de auto. Dat is het mooie van Zeeland. Je kunt overal wel een duik maken.”