Er is meer begrip voor je burn-out dan je denkt

Met lood in haar schoenen ging Jana van der Pennen (32) in mei 2015 het gesprek aan met haar leidinggevende op een advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas, schrijft Intermediair. Vier dagen eerder had ze haar ‘burn-outmoment’ gehad. ,,Het werd zwart voor mijn ogen. Ik zei tegen mijn leidinggevende: ‘Ik weet dat het niet goed uitkomt, maar ik moet naar huis’, en ben zo snel mogelijk weggegaan om niet voor zijn ogen in tranen uit te barsten."

Uit het Nationaal Salaris Onderzoek 2017 blijkt dat het aantal burn-outs in vergelijking met de resultaten uit 2015 over de hele linie is toegenomen, zowel bij mannen als bij vrouwen, en bij ieder opleidingsniveau.

Pas na dat burn-outmoment trok ze aan de bel. Kenmerkend voor mensen met een burn-out, zegt arbeid- en organisatiepsycholoog Klaran van ’t Vlie, gespecialiseerd in burn-outpreventie en -coaching. ,,Mensen komen pas in actie als ze al forse symptomen hebben. Mensen met een burn-out zijn vaak sterk, betrokken en loyaal. Dat zorgt ervoor dat ze steeds weer manieren zoeken om toch door te gaan, tot het echt niet meer lukt."

Van ’t Vlie noemt het dan ook ontzettend belangrijk om zo snel mogelijk een gesprek met je leidinggevende te hebben als je merkt dat je klachten krijgt. Dat bevestigt Jana. ,,Als je niet zelf vertelt dat er iets aan de hand is, kun je ook niet verwachten dat iemand anders je kan helpen. Ik vond het heel moeilijk om het gesprek aan te gaan met mijn leidinggevende. Nadat ik het weekend veel met vrienden en familie had gepraat, realiseerde ik me dat er echt iets moest veranderen."

Veel begrip

,,Ik was bang dat mijn leidinggevende net zo hard voor mij zou zijn als ik voor mezelf, maar toen ik hem die maandag belde, hadden we een heel fijn, open gesprek."

Dat bevestigt ook Van ’t Vlie. ,,Zo’n 90 tot 95 procent van de mensen met een burn-out die ik coach, komt terug in hun eigen baan. En anders is het bijna altijd hun eigen keuze om weg te gaan. Het is echt een uitzondering als een bedrijf besluit dat iemand na een burn-out niet meer terug mag komen."

Jana kwam zo’n anderhalve maand na het gesprek met haar leidinggevende alsnog ziek thuis te zitten. ,,Ik moest echt tot de bodem gaan om te beseffen dat ik aan mezelf moest werken." Inmiddels is ze gestopt op het advocatenkantoor. ,,Ik ben gaan reizen, daarna ben ik I Love My Burn-out begonnen, een website waarmee ik mensen help om sterker uit hun burn-out te komen. Ik geloof dat zo’n ervaring je kan leren om jezelf te kennen en je grenzen aan te geven. En daardoor word je alleen maar een betere werknemer."

Stappenplan

Als je je leidinggevende vertelt dat je een stap terug wilt of moet doen, dan adviseert Van ’t Vlie om dat gesprek uit een aantal stappen te laten bestaan:

* Benoem wat je leidinggevende het belangrijkste vindt aan je werk. Bijvoorbeeld dat je als advocaat cliënten goed bijstaat, of dat je als consultant goed advies geeft.

* Zeg dan dat je merkt dat het je niet lukt om dat werk goed uit te voeren en leg uit waarom. Bijvoorbeeld: mijn agenda is te vol, waardoor alles een haastklus wordt.

* Geef aan dat je het jammer vindt dat je die belangrijke taak daardoor niet goed kunt doen.

* Noem oplossingen: stel bijvoorbeeld voor om wat werk naar achter te schuiven in je agenda, bepaalde klussen minder uitgebreid te doen of bepaalde taken (tijdelijk) over te dragen aan een andere afdeling.