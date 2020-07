Engie hielp met uitbreiden ic’s: 'Stel je voor, een dag zonder techniek’

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week in het teken van techniek en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. Engie is verantwoordelijk voor een heel groot deel van de technische dienstverlening in Nederland, vooral op het gebied van duurzame oplossingen. ,,Als wij ons werk niet zouden doen, merken mensen dat meteen. Probeer je maar eens een dag zonder techniek voor te stellen’’, zegt Bart Jan Freriks, algemeen directeur van Engie Services West. Dat betekent geen werkende stoplichten, geen mobiel netwerk, koud douchen en je auto kun je niet meer aan de elektrische laadpaal hangen.



De coronacrisis heeft weinig veranderd voor Engie. Grote projecten liepen door en de werknemers kregen het zelfs drukker, vooral met ad-hocklussen. ,,We werkten ook in de zorg mee aan grote verbouwingen’’, vertelt Freriks. ,,Zoals bij het uitbreiden van de ic’s. We hebben in ziekenhuizen de luchtbehandeling aangepakt zodat er extra plekken konden worden gecreëerd.’’

Geluk

Sommige installatie- en onderhoudsklussen in kantoorgebouwen werden uitgesteld. Freriks kon echter iedereen aan de slag houden. ,,Het werk werd opnieuw verdeeld en we hebben veel geluk gehad met projecten die nog wel doorgingen, zoals de verbouwing van Terminal 1 op Schiphol. Dat konden we zelfs beter uitvoeren, omdat we meer mankracht hadden en een groot deel van Schiphol afgesloten was.’’

Het was hoe dan ook een bijzondere periode. Freriks: ,,De afgelopen maanden was het heel anders om directeur te zijn. Je bent bezig met ziekte en overlijden binnen het bedrijf, daar gaat je eerste zorg naar uit. En je wilt het virus natuurlijk indammen.’’Onder meer door de werknemers op locatie een veilige werkomgeving te bieden. ,,Heel veel van onze mensen werken bij de klant, voor hen moesten we voorzieningen treffen.’’

Volledig scherm Bart Jan Freriks, algemeen directeur van Engie Services West © Engie Quote De afgelopen maanden was het heel anders om directeur te zijn Bart Jan Freriks

Installatie

Gerrit Bruin (65) werkt voor Engie op locatie en voor hem veranderde er weinig. Op het moment is hij als uitvoerder met een drie man sterk team bezig met een Warmte Koude Opslag (WKO) op het Oosterdokseiland in Amsterdam. ,,We zijn met een klein clubje en zitten in een grote ruimte, anderhalve meter afstand houden is voor ons dus geen probleem.’’

Bruin is al 35 jaar bij Engie in dienst en heeft zich in zijn carrière al vaker moeten aanpassen. Liep hij twintig jaar geleden nog met papieren plattegronden rond, tegenwoordig bekijkt hij het perceel in 3D op zijn iPad. ,,Ik ben leergierig en vind het juist leuk om met nieuwe dingen om te leren gaan. Je bent nooit te oud om te leren.’’

Over iets meer dan een jaar gaat hij met pensioen. Hij vraagt zich af hoe de techniek meer nieuw personeel kan aantrekken. Jonge mensen zouden vaker voor een technisch vak moeten kiezen, vindt Bruin. ,,Sommige jongeren willen gewoon meteen werken, die moeten we enthousiast krijgen. Laat ze langskomen op onze projecten.’’ Want het is ontzettend mooi werk, zegt hij. ,,Je komt in een technische ruimte met tekeningen aan de muur en een Gerrit met een iPad. Drie maanden later heb je samen een ingewikkelde maar ontzettend mooie installatie gebouwd. Dat is toch prachtig?’’

Actueel

Het vak biedt in deze tijd grote uitdagingen voor jonge technici, ziet algemeen directeur Freriks. Vragen die eerder niet of nauwelijks werden gesteld, zijn door de coronacrisis ineens actueel. ,,Hoe voorkom je dat een virus zich verspreidt in een kantoor? Wat doen de vele online bestellingen met de energiecapaciteit van datacentra? Hoe bewegen we mee met de luchtvaart waarin veel verandert?’’

Daarnaast lijkt er ineens veel meer oog te zijn voor duurzame oplossingen. ,,Mensen hebben nu ervaren dat het ook anders kan. De energietransitie is hierdoor haalbaarder geworden. Dat maakt ons vak nog interessanter en relevanter.’’

Aditech - Werkvoorbereider elektrotechniek (32-40 uur) - Arnhem

Wil je van begin tot eind betrokken zijn bij een project, ben je een organisatorisch talent en sterk in het behouden van het overzicht? Voor een werkvoorbereider bij Aditech is geen dag hetzelfde.



Continu - Allround elektromonteur (36-40 uur) - Schiedam

Als je graag routinematig werkt, zeer punctueel bent en je werkzaamheden uitvoert conform de NEN 3140-norm, dan is deze baan echt iets voor jou. Maak dagelijks het verschil bij klanten als allround elektromonteur bij Continu.



Engie - Technisch regionaal traineeship (32-40 uur) - Zaandam

Aan de slag in een dynamische omgeving waar passie voor techniek, innovatie en duurzaamheid vooropstaat? Kom dan werken als regionale trainee bij Engie Infra & Mobility.



VNOM - Starter in de techniek (32-40 uur) - Rotterdam

Gezocht: starter met een passie voor technische dienstverlening die graag aan de slag wil in de werktuigbouw. Wij bieden een brede keuze aan opdrachtgevers, zodat je jouw vakgebied leert kennen en je kennis vergroot. Solliciteer nu en start je carrière. Maandag - Projectleider civiele techniek (32-40 uur) - Den Haag

Je geeft leiding aan projecten op het gebied van civiele techniek en zorgt ervoor dat de gemeentelijke infrastructuur zowel boven als onder de grond is voorbereid op de toekomst. Voor al onze projecten ben je technisch en financieel verantwoordelijk. Iets voor jou? Solliciteer snel.



