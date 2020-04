Eenzaamheid door corona: ‘Laten we afspreken dat nu niemand een reden nodig heeft om te bellen’

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking Druk. Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft iedere week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Vandaag: alleen thuis

Je kunt de televisie niet aanzetten of de krant niet openslaan of de tips over hoe je het met elkaar uithoudt in thuisquarantaine vliegen je om de oren. Ik maakte me er vorige week in mijn column ook schuldig aan. Er is echter een groep die in deze berichtgeving stelselmatig wordt overgeslagen: de mensen voor wie sociale isolatie ook écht isolatie betekent.

Depressie

Bijna drie miljoen Nederlanders zijn alleenstaand - zij hebben geen partner thuis aan wie ze zich eens lekker kunnen ergeren, of kinderen om thuisonderwijs te geven. De huidige crisis brengt ook voor hen flinke uitdagingen met zich mee. Wanneer zij door strikte naleving van de regels en de noodzaak om thuis te werken verstoken zijn van nabijheid van anderen, kan dat voor problemen zorgen. Psychologen waarschuwen voor toegenomen angst en depressie. Familie zien wordt afgeraden. De evenementen waar je naar had uitgekeken worden genadeloos geannuleerd. Café’s en restaurants zijn gesloten, contact met vrienden en vriendinnen moet op afstand. Tinderen voelt als Russisch roulette.

Zit je in deze situatie, dan helpt het misschien je te realiseren dat er niets ‘mis’ met je is. Alleen betekent natuurlijk niet per se eenzaam, maar ook eenzaamheid is absoluut niets om je voor te schamen. Dat het in tijden van sociale isolatie soms moeilijk is ligt aan de omstandigheden, niet aan jou.

Geen reden nodig

Ik heb geen lijstje met ‘vijf tips om eenzaamheid op te lossen’. Echter, er zijn dingen die je kunt doen die wel degelijk kunnen helpen. Telefoneren kost bijna niets meer; maak van de gelegenheid gebruik om vaak en veel te bellen, ook als je geen ‘nieuws’ hebt. Laten we sowieso afspreken dat in deze crisis niemand een reden nodig heeft om te bellen. Wandelen kan prima op anderhalve meter afstand. Geef een feestje, maar dan digitaal - er zijn legio slimme apps waarmee dat kan. Kijk tegelijk met anderen een film. Stof je Wordfeud of Slimste Mens-app af, en begin competities. Het is allemaal geen volwaardig substituut voor fysieke nabijheid, maar het is iets.

In mijn omgeving hoor ik ook steeds vaker over zelfgekozen ‘families’ van alleenstaanden: een pact waarbij fysiek contact met deze zelfgekozen familieleden is toegestaan, terwijl verder de normen rond sociale isolatie strikt in acht worden genomen. Ik weet niet of het volgens de letter van de kabinetsmaatregelen is toegestaan, maar het lijkt mij dat een gezin niet altijd uit je partner en kinderen hoeft te bestaan.

Alleenstaand of niet, we zijn allemaal verantwoordelijk voor het terugdringen van het eenzaamheidsvirus dat momenteel rondwaart. We kunnen de isolatie niet breken, maar wel onze medemenselijkheid delen met hen die het nodig hebben. Al is het maar door te doen wat ons volgens onze premier te doen staat: ‘een beetje op elkaar letten’.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover het boek Fokking druk (2018) en Werken met millennials (2019).