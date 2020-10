Een baan bij de brandweer? Waarom er de komende jaren veel vacatures zijn

werkvragen Zzp’ers opgelet: deze zes regelingen kunnen je belasting­voor­deel opleveren

20 oktober Je weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Welke belastingvoordelen zijn er eigenlijk voor zzp’ers? Oftewel: waar moet ik op letten in de administratie van mijn eenmanszaak?’