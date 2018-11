Een 9 of een 10, daar heb je niet zoveel aan bij sollicitatie

Enorm je best doen voor een goede cijferlijst? Je kunt je energie beter steken in een goed cv. Sterker nog: die cijfers komen nauwelijks meer aan bod. Steeds vaker moet je een intelligentietest doen voordat je zelfs maar wordt uitgenodigd.

De klassieke nachtmerrie is die over het examen. Vooral die van de middelbare school, maar tijdens de vervolgopleiding zul je er ook nog een aantal moeten maken. Je droomt dat je de zaal niet kunt vinden, dat je het examen vergeten bent, dat je geen enkele vraag begrijpt... Wat we beschouwen als de ultieme vuurproef blijkt in het echte leven wel mee te vallen. Uiteraard is een voldoende nodig, maar naar het uiteindelijk behaalde cijfer kraait geen haan meer.

Dat stelt vacaturesite Magnet.me in hun vandaag uitgekomen onderzoek nog maar eens vast: van de bijna 20.000 vacatures die de afgelopen twaalf maanden op het platform werden geplaatst, werd in slechts 1,36 procent van de gevallen gevraagd naar een minimumcijfer. Als er om een cijfer gevraagd wordt, gaat het de helft van de gevallen om een vacature uit de consultancy (31 procent) of juridische branche (21 procent).

Voor afgestudeerde studenten wegen de cijfers desondanks nog steeds mee. De een baalt als er niet naar de cijferlijst wordt gevraagd (,,dat is toch waar ik de afgelopen jaren had voor heb gewerkt en voor een assessment kun je oefenen”), de ander is juist blij dat ze ook zonder een 9 gemiddeld kon solliciteren. Een starter op de Zuidas, die niet met haar naam in de krant wil: ,,Een studiegenoot haalde allemaal achten, negens en een paar keer een tien. Zij werd gevraagd of ze alsjeblieft stage wilde komen lopen. Ik denk dat héle hoge cijfers in je voordeel spreken, maar met gemiddelde cijfers en een goede stage en nevenactiviteiten kom je er ook.”

Intelligentietesten

Vincent Karremans, mede-oprichter van Magnet.me, merkt dat sollicitanten steeds meer op elkaar lijken. ,,Studenten studeren sneller, vaak zijn er maar twee herkansingsmogelijkheden en studenten willen korter stage lopen.” Van bedrijven hoort Karremans dat ze steeds jongere mensen aangeleverd krijgen en dat de cv’s minder onderscheidend zijn. ,,Ze hebben bij wijze van spreken allemaal een zeven gemiddeld en bedrijfskunde gestudeerd.” Daarbij komt dat de cijfers bij verschillende universiteiten niet altijd goed te vergelijken zijn. Lastig dus om een goede kandidaat te vinden op basis van een cv of een cijferlijst. ,,Ik denk daarom dat een bestuursjaar of andere dingen die mensen ernaast hebben gedaan, goed zijn en worden meegenomen in de selectie.”

Recruiter Jacco Valkenburg ziet ondertussen een nieuwe trend: bedrijven die als eerste selectiemiddel gebruikmaken van intelligentie- en capaciteitentesten. Zo’n onlinetest is handig voor bedrijven met veel sollicitanten om een eerste schifting te maken. ,,Mensen kunnen dat lekker thuis maken.” Wel adviseert hij om een rustige ruimte te zoeken. ,,Dat is de belangrijkste tip.”

Toch moet je ook het cv niet afschrijven, vindt sollicitatiecoach Naomi Barnouw. ,,Als je ergens uitgenodigd wordt, wordt altijd om dat cv gevraagd. Een recruiter moet daarom direct de informatie vinden waarnaar hij of zij op zoek is. Dat moet op de eerste pagina staan. Daarnaast is het tegenwoordig net zo belangrijk om een goed LinkedIn-profiel te hebben.” Wélke kwaliteiten er op die eerste pagina moeten staan, verschilt per vacature. ,,Vaak sijpelt al wel door in de vacaturetekst over welke competenties, skills en ervaringen de sollicitant moet beschikken.” Ook is het handig om dan - eenmaal uitgenodigd - goed te bedenken wat er gevraagd gaat worden, zegt Barnouw. ,,Wees bewust van wat ze kunnen vragen en lever concreet bewijs dat jij bepaalde vaardigheden onder de knie hebt.” Ook starters kunnen hier al over nadenken. ,,Kijk dan naar je bijbanen en eventuele stages.”

Cijferlijst

Heb je dan helemaal niets meer aan dat diploma vol met achten en negens? ,,Je ziet dat vooral bij traineeships nog om cijfers wordt gevraagd”, zegt recruiter Valkenburg. ,,Bedrijven willen graag de beste studenten van de klas laten instromen. Zij hebben nog geen relevante werkervaring, dan moet je toch op zoek naar andere manieren om een selectie te maken en dan kijkt men naar de cijferlijst.” Hij vindt het een zwaktebod. ,,Als er een functie is waar veel reacties op komen, zoekt men dit soort manieren om snel een selectie te maken.”

Zoals bij het Rijk waar ze volgens een student die nu aan het solliciteren is voor haar eerste baan ,,wel heel erg naar cijfers keken omdat ze zoveel aanmeldingen hadden. Daarna komen ze pas bij de motivatie en nevenactiviteiten. Ik heb het idee dat kleinere organisaties dat minder doen en juist verder kijken dan alleen cv en cijfers”.

Hoge cijfers: het betekent dat je een goede student ben, maar dat betekent niet dat je automatisch de beste persoon bent voor die baan, aldus Valkenburg. Recruiter Floor Nobels: ,,Het enige waar het iets over zegt, is bijvoorbeeld of iemand alfa of bèta is. Als iemand veel bèta-vakken heeft, is hij of zij analytisch en dat kan in de consultancy prettig zijn.” Maar, voegt ze toe, als iemand alleen maar zesjes heeft en tegelijkertijd wereldkampioen waterpolo was, zegt die cijferlijst weinig. Uit het onderzoek van Magnet.me blijkt overigens dat die cijfers over het algemeen best hoog zijn en dat van een zesjescultuur in Nederland helemaal geen sprake is: het gemiddelde cijfer van masterstudenten aan de universiteit is een 7,5 (bachelorstudenten een 7,2) en hbo-studenten scoren een 7,1.