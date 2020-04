Douwe (36) is scrum master: ‘Ik ben de coach van het team’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Douwe Hilverda (36), scrum master bij Leaseweb.

Als mensen op een verjaardag vragen wat je doet, wat zeg je dan?

,,Dat is een vaak gestelde vraag. Meestal vertel dat ik een coach ben voor het team. Ik vergelijk het dan met een sportcoach, een scrum is een term uit het rugby voor het herstarten van een wedstrijd. Het is mijn werk om mensen in teams zoveel en zo goed mogelijk te laten werken en dingen voor elkaar te laten krijgen.

Maar waarom heet dat dan een scrum?

,,Net als bij een rugbywedstrijd, is dit ook een bepaalde methode van werken. Je past je voortdurend aan aan het verloop van het werk, zoals je je in rugby aanpast aan hoe de wedstrijd gaat.”

Om wat voor projecten gaat het eigenlijk?

,,Ik werk op de afdeling product engineering. We maken of ontwikkelen producten die we verkopen aan klanten. Deze producten zijn gerelateerd aan het huren van servers of hosting, domeinen, e-mail en alles wat komt kijken op het gebied van automatisering en ontwikkeling van producten voor klanten.”

En zo'n project - of wedstrijd - hoe lang duurt dat?

,,Dat noemen we een sprint, die duurt meestal twee weken, maximaal vier weken. Van tevoren bedenk je een heel plan en dat werk je uit tijdens de sprint. Als je twee weken aan iets werkt waar vervolgens geen behoefte meer aan is, heb je geen maanden verspeeld. We kunnen snel sturen op de vraag vanuit de markt.”

Hoe ben je dit geworden?

,,Ik denk dat veel mensen, met wat energie, scrum master kunnen worden. Het proces is niet heel erg ingewikkeld, dat heb je zo onder de knie, je moet vooral doorhebben hoe de communicatie werkt tussen en binnen teams. Hoe de relaties onderling liggen, en goede coaching en feedback kunnen geven. Zelf was ik ontwikkelaar, maar ik wilde iets socialers. Nu doe ik bijna niets technisch meer.”

Wat zijn de kwaliteiten van een goede scrum master?

,,Iemand die scrum master wordt, moet goed met mensen overweg kunnen. Daarnaast moet je dingen los kunnen laten. Uiteindelijk is het team verantwoordelijk voor wat er gebeurt en maken zij de keuzes. Ik probeer ze alleen te ondersteunen om tot de juiste conclusies en beslissingen te komen.

Is dit je droombaan?

,,Ik ben op dit moment heel erg blij met mijn baan. Het is een flexibele omgeving. Ik ben kitesurfer, dus ben voor mijn sport afhankelijk van de wind. Als het waait, wil ik naar het strand. Binnen deze baan kan dat. In het najaar ga ik kiten van Hoek van Holland naar Den Helder, van Hoek tot Helder, heet dat. Dat is de langste ‘downwinder’ ter wereld. Daar moet ik hard voor trainen, het duurt zo’n acht uur. Hiermee wil ik geld ophalen voor de hartstichting.”

Blijf je aan het werk tot aan je pensioen?

,,Er komen altijd nieuwe methodes. Ik vind zelf dat dit prettig en goed werkt. Natuurlijk zijn er zo nu en dan updates, maar ik kan me goed voorstellen dat ik dit nog wel even blijf doen.”

En op dit moment gaat natuurlijk alles vanuit huis?

,,We bespreken nu online wat er moet gebeuren of hoe we iets kunnen oplossen. Dat zijn technische vraagstukken waarbij een heleboel factoren meespelen. Ik lees altijd veel uit iemands lichaamstaal. Dat is de grootste uitdaging. We proberen zoveel mogelijk met de webcam beschikbaar te zijn. Gelukkig zijn we een internationaal bedrijf, dus gewend om op afstand te werken. Dat hielp ons in het begin heel erg.”

Mis je de koffieautomaat?

Ja, maar vooral omdat de gesprekjes daar me vertellen hoe de zaken lopen. Nu ben ik afhankelijk van een op een vergaderingen via Zoom. Het is minder makkelijk om mensen te spreken. We hebben goede koffie, maar ik mis vooral de mensen en de sociale contacten. Het werkte ook uitstekend om daar sponsoring binnen te halen voor Hoek tot Helder.”

