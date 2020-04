Doe-het-zelf burgerbox is gouden greep tijdens coronacrisis

Door de coronacrisis moesten restaurants hun deuren verplicht sluiten. Veel horecabedrijven stapten over op bezorgen en afhalen. Hamburgerrestaurant Diego’s deed dat al. Ze gingen dus een stap verder en ontwikkelden een Burger it Yourself box. En die box is de basis voor mogelijk weer een nieuw bedrijf. Diego Buik legt het ontstaan uit in The Switch aan presentator Etienne Verhoeff.



