Docent Yvonne: ‘Sinds ik in het voortgezet onderwijs werk, hoor ik minder gemopper’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Yvonne (36) werkt drie dagen als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Hiervoor werkte ze in het basisonderwijs.

Wat verdien je?

,,Ik verdien netto 2150 euro, dat is geloof ik 2800 euro bruto.”

Blij mee?

,,Ja, eigenlijk wel en dat is waarom ik mee wilde doen met deze rubriek. Van veel mensen in het onderwijs hoor ik voornamelijk over de werkdruk en dat het zwaar is. Dat is het ook, maar door de secundaire arbeidsvoorwaarden ben ik heel blij.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,Ik heb een volledige dertiende maand en twaalf weken vakantie natuurlijk. Dat is hartstikke veel in vergelijking met andere beroepen. Daarnaast mag ik 32 uur per jaar vrij opnemen. Dus als mijn kinderen een studiedag hebben kan ik vrij nemen. Je kunt die uren ook sparen. Dan heb ik een of twee weken naast de vakanties vrij. Ik ben een studie aan het doen en ik krijg daar veel ruimte voor in de vorm van verlof: vier uur per week hoef ik niet aanwezig te zijn en ben ik verminderd in m’n lestaken.’’

,,De studie kost 8500 euro aan collegegeld. De lerarenbeurs was op, maar toen zei mijn werkgever dat zij het wel betaalden. Dat vind ik goed werkgeverschap. Zo krijg ik de mogelijkheid mezelf verder te ontwikkelen.”

Dit is je tweede jaar in het voortgezet onderwijs. Wat is het verschil met het basisonderwijs waar je uitkomt?

,,Ik heb veertien jaar in het basisonderwijs gewerkt. Daar is het minder goed geregeld. Minder geld en minder regelingen voor verlof. Dat moet rechtgetrokken worden. Geld was niet de reden voor de overstap hoor, ik wilde wat anders. Ik haalde geen voldoening meer uit het werk.’’

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee. Eigenlijk niet. Er is wel besproken in welke trede ik werd ingeschaald. Ik zit in de laatste trede en kan nu niet meer doorgroeien. Daarom krijg ik iedere augustus een bindingstoelage van 500 euro netto. Als ik mijn graad heb gehaald, waar ik de studie voor doe, dan ga ik naar een andere schaal. Dan zou ik uiteindelijk in mijn laatste trede zo’n 240 euro netto per maand erbij krijgen.”

Ooit geprobeerd te onderhandelen?

,,Nee dat niet. Omdat ik weet dat het vastligt. Het is niet echt gebruikelijk om te onderhandelen, en ik denk ook dat het niet mogelijk is in mijn positie.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,Ja, want je kunt het opzoeken op internet. Ik praat er eigenlijk niet over. Er wordt veel geklaagd over werkdruk en salaris, dan denk ik: kijk naar de dingen die je wel hebt zoals de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en dan ook nog eens alle vakanties. Ik moet wel zeggen: sinds ik in het voortgezet onderwijs werk, hoor ik minder gemopper. Al is het gras altijd wel ergens groener. Het basisonderwijs kijkt naar het voortgezet en het voortgezet kijkt naar het mbo. Ergens anders is het altijd wel weer beter.”

Verdient Yvonne genoeg?



Leeftijd: 36

Aantal jaar werkervaring: 15

Aantal werkzame uren per week: 24

Opleiding: hbo

Branche: onderwijs



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor haar functie 1822 euro bruto voor een werkweek van 24 uur. Flink minder dus dan wat zij verdient. ,,Dat vind ik wel heel raar. En zeker met de vijftien jaar werkervaring. Ik snap hier niks van.”



*Noot van de redactie: de uitkomsten van de Salariswijzer zijn gebaseerd op dit specifieke individuele geval en zijn accuraat op het moment van publicatie.

