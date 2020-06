Dit kun je doen tegen discriminatie op werk: ‘De werkgever is verplicht in te grijpen’

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Mijn collega’s maken vaak discriminerende grappen of opmerkingen. Ik stoor me daaraan. Wat kan ik doen?’

Wat is discriminatie eigenlijk? Delilah Sarmo van anti-discriminatiebureau Radar in Rotterdam legt uit: ,,Discriminatie is als mensen onderscheid maken op basis van kenmerken die er in de context niet toe doen. Denk aan afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur, geloof of fysieke beperkingen. Een op de drie meldingen die bij ons binnenkomt gaat over discriminatie op de werkvloer.’’ Sarmo traint organisaties om inclusiever te worden en hun plicht op te pakken om een veilige werkvloer te bieden.

,,Zo’n opmerking lijkt misschien een grapje, maar het is de eerste stap’’, zegt Adriana van Dooijeweert. Zij is sinds 2015 voorzitter voor het College voor de Rechten van de Mens. ,,Foute grappen maken discriminatie normaal. Dat kan leiden tot pesten, dreigen en uiteindelijk zelfs geweld. Om de keten te verbreken, moet je bij de eerste stap ingrijpen.’’

Wat kan je doen als je getuige bent of het zelf mee maakt?

1. Spreek je collega aan

Sarmo: ,,Soms is een uitspraak hard of heftig. Vaker is het subtiel. Neem je collega apart en vertel waarom je het vervelend vond. Dat is superlastig. Mensen zijn bang hoe de ander zal reageren, ze voelen zich alleen. Toch is iemand aanspreken heel belangrijk. Het opent een gesprek: wat verstaan we onder discriminatie? Jij denkt er misschien anders over dan ik. Maar er is een wettelijk kader voor, veel werkgevers hebben zelfs gedragsregels.’’

Van Dooijeweert: ,,Een ‘onschuldig’ grapje kan gevolgen hebben. Mensen passen hun gedrag aan door discriminerende ervaringen. Ze stoppen bijvoorbeeld met het dragen van een hoofddoek of keppeltje, gaan zich anders kleden of mijden bepaalde wijken en online platforms.’’

2. Zoek medestanders

Sarmo: ,,In een ideale wereld neemt iemand je serieus als je ’m aanspreekt. Gebeurt dat niet? Neem collega’s in vertrouwen of stap naar de teamleider. Het helpt om te weten dat je niet alleen staat.’’

Van Dooijeweert: ,,Werkgevers zijn verplicht voor een discriminatievrije werkvloer te zorgen. Dat geldt voor alle bedrijven, groot of klein. Als je een melding doet bij je baas kan hij of zij niet volstaan met: ‘Ik was er niet bij’.’’

3. Stap naar de vertrouwenspersoon of ondernemingsraad

Van Dooijeweert: ,,Komt het vaker voor en wordt er niet opgetreden, ga dan naar de vertrouwenspersoon of OR. Ook zij zijn verantwoordelijk voor inclusie en diversiteit.’’

Sarmo: ,,De vertrouwenspersoon maakt vaak een anonieme rapportage van meldingen. Daarnaast kun je bij de OR een signaal afgeven, of voorstellen om een vraag over discriminatie mee te nemen in het medewerkerstevredenheidsonderzoek.’’

4. Bel een antidiscriminatiebureau

Sarmo: ,,Elke gemeente heeft zo’n bureau. Je kunt hier – anoniem – om advies vragen en een luisterend oor vinden. Ook kunnen we bijvoorbeeld helpen met bemiddeling. We zoeken nooit zomaar contact met je werkgever, tenzij jij dat wil.’’

5. Stap naar het College voor de Rechten van de Mens

Loopt het uit de hand? Neem contact op met het CVRDM. Van Dooijeweert: ,,Een zaak bij ons voeren is gratis, je hebt geen advocaat nodig. Wij toetsen of er sprake is geweest van discriminatie. Waren er geen getuigen? Bij vermoeden van discriminatie draaien we de bewijslast om. De ander moet dus bewijzen dat iets níet gezegd is.’’