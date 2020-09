Dit is waarom de vakantie voorbij is gevlogen

Het is alweer september, mijn column staat na een zomerstop van twee maanden weer op deze nieuwssite. De vakantie is voorbijgevlogen. Dit jaar misschien nog wel sneller dan anders. Onze agenda werd leeggeveegd en dat doet iets met ons tijdsbesef.

Herinneringen als kilometerpaaltjes

Als we terugkijken dan hebben we herinneringen nodig om tijdsduur in te schatten. Herinneringen zijn een soort kilometerpaaltjes om tijd te meten. Normaal slaan we heel wat paaltjes: de zomerborrel op het werk, je werkcomputer afsluiten, de kinderen die thuisblijven van school. Je gaat naar het strand, terras, buurt-barbecues, festivals. Misschien op vakantie naar Cadzand of Antalya. Je ontmoet nieuwe mensen en komt op plekken waar je nog niet eerder was.

Veel paaltjes neergezet? Terugkijkend lijkt de zomer eindeloos. Denk maar aan die korte vakantie waarvan je bij thuiskomst het gevoel hebt dat je een maand bent weggeweest.

Niks om op terug te kijken

In deze coronatijd doen we veel minder en slaan we geen paaltjes. De kinderen waren al thuis, de vakantie werd geannuleerd en festivals afgelast. We zijn op dezelfde plek als we waren toen we nog werkten. Ommetjes in de buurt en avonden met een pilsje in Tuinesië of op Balkonia maken weinig indruk. We hebben geen meetpaaltjes, niks om op terug te kijken en de zomer lijkt achteraf zomaar verdwenen. Bijna oneerlijk dat je nu weer aan het werk moet.

Toch was er iets vreemds aan de hand. Want op de dag zelf leek tijd voorbij te kruipen. Allemaal het gevolg van verveling. Probeer de dagen maar eens te vullen als de puzzels je neus uitkomen en je Netflix uit hebt. Pijn en angst doen hetzelfde met hoe je tijd op het moment ervaart. Denk maar aan deze internetwijsheid: ‘Leg je hand een minuut op een heet fornuis en het lijkt een uur. Praat een uur met een leuk meisje en het lijkt een minuut.’ Dat iets lang lijkt te duren is dus niet altijd fijn.

Hoe kun je deze vervelende coronaperiode wat versnellen? Doe iets nieuws. Ontdek een nieuwe hobby of een stukje buurt waar je nog nooit geweest bent, schrijf je in voor een cursus en leg contact met iemand in een ander werkveld. Zo lijkt deze periode achteraf misschien wat langer, maar wel leuker, én gaan de dagen sneller.

Meer weten over onze hersenen op het werk? Chantal van der Leest is ook auteur van het boek Ons feilbare denken op het werk: over denkfouten op de werkvloer (2018).

