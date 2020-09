Dit is de makkelijkste manier om stress tegen te gaan

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: een boswandeling

De geur van dennen, het geluid van de wind die door bladeren waait, het gevoel van een krakende tak onder je schoen en overal om je heen tinten van het felste groen: we zijn tegenwoordig nog maar weinig in de natuur, en dat is jammer. Een flinke boswandeling is namelijk niet alleen een feest voor je zintuigen, maar ook nog eens heel goed voor je gezondheid.

Regelmatig wandelen in de natuur doet wonderen voor je conditie, voorkomt hart- en vaatziekten en verhoogt zelfs je levensverwachting, zo blijkt uit onderzoek. Wandelen helpt je hoofd leeg maken en bevordert het denken. En alsof dat nog niet genoeg is: het is één van de makkelijkste en meest werkzame manieren om stress in je leven tegen te gaan.

Shinrin-yoku, noemen de Japanners dat, oftewel: bosbaden. Anders dan de naam doet vermoeden, is het bij deze meditatievorm niet de bedoeling dat je in een sloot gaat liggen of jezelf begraaft onder een berg bladeren. Wél dat je je onderdompelt in de ervaring van de natuur, met aandacht. Dat betekent dus: je ogen, oren en neus de kost geven. En het werkt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig in de natuur zijn meer ontspannen en gelukkiger zijn. Juist in tijden van thuiswerken is een rondje door het groen als pauze dus ideaal.

Een flinke kamerplant

Nu kan ik me voorstellen dat dit Japanse bosbaden niet iets voor iedereen is. Niet getreurd, ook als je te druk bent voor een wandeling of een notoire boshater bent, kun je gebruik maken van de stressreducerende werking van de natuur. Als je geen zin hebt om de natuur in te gaan, kun je ook gewoon de natuur in huis halen. Bijvoorbeeld door elementen van de natuur te verwerken in je (thuis)kantoor. Maak zo veel mogelijk gebruik van natuurlijk licht en zet regelmatig een raam open om te ventileren. Uitzicht op groen (bomen, een parkje) en het geluid van fluitende vogels helpen ook mee tegen werkstress. Een flinke kamerplant in je blikveld zuivert de lucht en vergroot je productiviteit.

De natuur hoeft niet eens écht te zijn: zelfs het kijken naar foto’s van natuur blijkt al goed te zijn voor je concentratievermogen. Even de natuur instappen kan dus ook via een Google Image Search. Of, gewoon omdat het kan, zet een plaatje van een bos op je bureaubladachtergrond!

