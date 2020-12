Deze startende horecaondernemers krijgen geen euro coronacompensatie: ‘Het is echt overleven’

Eigen bedrijf beginnen? Dit zijn de lessen van honderden succesvol­le onderne­mers

10 december Wat hebben Bill Gates en de groenteboer gemeen? Ze zijn beide ondernemers, mensen die het risico namen een eigen zaak te starten in de hoop er op een dag van te kunnen leven. Podcaster Guy Raz (45) sprak met honderden entrepreneurs in zijn programma How I Built This en vertaalt hun ervaringen naar bruikbaar advies.