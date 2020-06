Deze drie werkloze zzp’ers begonnen hun eigen camping: ‘Het was altijd al een droom’

Heel de zomer geen festivals en evenementen betekent voor zzp’ers uit de evenementenbranche ook maandenlang geen werk. Maar Eva Hetharia (30), Frederik Noordhuis (31) en Sieko Noordhuis (28) besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten. Ze bouwden in slechts een paar maanden tijd hun eigen camping in Drenthe.

Zoals elk jaar zou hij samen met zijn broertje Sieko vanaf mei zeven dagen in de week aan de slag gaan als decorbouwer voor grote festivals. Maar toen kondigde het kabinet aan dat grote evenementen tot september opgeschort zouden worden. Frederik Noordhuis: ,,Vanaf dat moment wist ik dat ik heel de zomer geen werk had. In het begin kon ik nog niet geloven dat de grote festivals niet door zouden gaan. Maar gaandeweg werd het steeds duidelijker dat ik echt zonder opdrachten kwam te zitten.”

Voor Frederik en Sieko Noordhuis is de zomer heel belangrijk, dan verdienen ze het meest van het hele jaar. Eva Hetharia, de vriendin van Frederik, had op dat moment nog wel werk. ,,In het begin had ik nog wat opdrachten lopen, want ik werkte als zzp’er in de productie van theaters en evenementen. Maar het werd steeds duidelijker dat ook dat allemaal ging stoppen.”

Stukje land

Stilzitten en niets doen was geen optie, daarom besloten de drie zelfstandigen het over een heel andere boeg te gooien. Frederik Noordhuis: ,,In het begin was nog niet duidelijk wat voor compensatie we zouden krijgen. Toen zijn we gaan nadenken over een plan B.” Het runnen van een eigen camping kwam toen kort ter sprake. ,,We droomden al lange tijd van een eigen camping, maar dat bleef bij fantaseren”, zegt Hetharia.

Alsof het zo had moeten zijn, werd hen een stukje land aangeboden. De broer van Frederik en Sieko Noordhuis had net een stuk van een bos gekocht, maar had daar nog geen bestemming voor. Frederik Noordhuis: ,,Hij vroeg of het niet iets voor ons was. Toen voelde het alsof we het wel moesten doen.” Ze grepen de kans met beide handen aan, financiële onzekerheid door corona of niet. ,,Het is nu een hele goede tijd om een camping te beginnen in Nederland, maar tegelijkertijd ook een slechte tijd om risico’s te nemen als zzp’er.”

Quote Het is nu een hele goede tijd om een camping te beginnen in Nederland, maar tegelijker­tijd ook een slechte tijd om risico’s te nemen als zzp’er Frederik Noordhuis

Reserveringssysteem

Omdat het werk op festivals van de broers Noordhuis veel overlap heeft met het opbouwen van een camping, werd het plan steeds haalbaarder. Hetharia: ,,We hadden natuurlijk heel veel geluk met dat stukje land. Vanuit daar begon het te rollen en konden we gaan nadenken over hoe de camping eruit zou moeten komen te zien.”

Na een aantal brainstormsessies lag er een plan voor Camping De Wildevier op een Drents bosperceel vlakbij natuurgebied Drouwenerzand. De camping werd meteen online gelanceerd, binnen een uur hadden ze al een eerste reservering. ,,Na de eerste post op Facebook zat het eerste weekend - we hebben 25 plekken - al helemaal volgeboekt. Toen was het wel even paniek, we hadden nog helemaal geen reserveringssysteem’’, zegt Frederik Noordhuis. Ook hadden ze nog geen vergunning geregeld, maar gelukkig konden mensen uit hun festivalnetwerk hen daarbij helpen.

Dat netwerk bleek voor meer dingen handig. Hetharia: ,,De elektriciteit hebben we geregeld via iemand die dat ook voor festivals aanlegt.” De vaste tenten voor de camping hadden ze ook al liggen, die moesten alleen nog vervoerd worden. ,,Dat bleek alleen wat lastiger, we hadden daar eigenlijk geen geld voor. Daarom was de Tozo, de overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers, echt onze redding. Daar konden we toen van leven en de rest ging naar de camping”, zegt Noordhuis.

Quote Na de eerste post op Facebook zat het eerste weekend al helemaal volgeboekt Frederik Noordhuis

(De tekst gaat verder onder de afbeelding)

Volledig scherm Sieko Noordhuis, Frederik Noordhuis en Eva Hetharia voor hun caravan. © Privé-archief

Gezelligheid

De drie zijn momenteel druk bezig om de camping op tijd af te krijgen voor de opening op 3 juli. Dan kunnen ze de eerste gasten verwelkomen op hun boscamping waar gezelligheid, back to basics en avontuur centraal staan. Je kunt er wandelen, mountainbiken, kanoën, rond het kampvuur zitten, of bijvoorbeeld rustig een boekje lezen uit de mini-bibliotheek. ,,De camping is erg geschikt voor mensen die nu de sfeer van kamperen met vrienden op een festival dit jaar moeten missen”, zegt Hetharia.

Wie naar deze kampeerplek in Drenthe wil moet er snel bij zijn: de camping is maar twee maanden open, in juli en augustus. ,,Omdat de grond niet van ons is, is het van tijdelijke aard”, zegt Hetharia. Noordhuis: ,,Maar daar houden we als zzp’ers natuurlijk wel van, het tijdelijke ligt ons goed. Het kan ook zijn dat de camping ons zo goed bevalt en een groot succes wordt, dan doen we het volgend jaar gewoon weer.”

Quote De camping is erg geschikt voor mensen die nu de sfeer van kamperen met vrienden op een festival dit jaar moeten missen Eva Hetharia