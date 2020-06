Deze drie dingen heb je nodig om gemotiveerd te raken én te blijven

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress in je werk. Wekelijks schrijft hij een column voor deze nieuwssite. Vandaag: motivatie.

Onlangs ontmoette ik mevrouw Pierson. Mevrouw Pierson woont aan de rand van de stad, en heeft in de coronacrisis nieuw werk gevonden. Met wat stofjes die ze nog had liggen en een paar meter elastiek was mevrouw Pierson mondkapjes gaan fabriceren die veilig zijn, lekker zitten, én er hip uitzien. Momenteel was ze bezig aan een mondkapje voor haar zoon die in de zorg werkt, met een Batman-logo erop.

Een euro

In eerste instantie maakte ze de mondkapjes voor haar familie en kinderen, maar ze had inmiddels zelfs een bredere afzetmarkt gevonden. Nee, ze verkocht de kapjes niet via Instagram, maar aan de andere bewoners én aan het zorgpersoneel van haar de aanleunflat. De verkoopprijs van maar liefst één euro vindt ze daarvoor méér dan billijk. Ze merkt wel dat haar handen niet zo snel meer zijn als ze zou willen. Maar wat wil je ook als je 84 bent?

Dat mevrouw Pierson de motivatie kon opbrengen om zich ver na haar pensioenleeftijd nog een nieuw beroep aan te meten is geen wonder, althans als ik psycholoog Dan Ariely mag geloven van wie ik onlangs het boekje Motivatie las. Volgens Ariely is er voor motivatie namelijk een aantal dingen doorslaggevend. Ten eerste: het idee dat je iets goeds doet, dat je werk zinvol is. Om gemotiveerd te raken voor je werk is het dus belangrijk dat je weet waar je het voor doet en wat jouw specifieke bijdrage daaraan is. In het geval van mevrouw Pierson: het feit dat er door haar werk mensen veilig, comfortabel én blits hun werk uit kunnen voeren of met het ov kunnen.

Ikea-effect

Een tweede belangrijke motivator is dat je het gevoel hebt dat je zélf iets gemaakt hebt waar je trots op kunt zijn. Ariely noemt dit het Ikea-effect. Heb je namelijk iets zelf gemaakt (bijvoorbeeld een boekenkast van Ikea in elkaar gezet), dan is het object je veel meer waard geworden dan wanneer je iets zomaar koopt en je er verder geen moeite voor hoeft te doen. In ons werk is dit ook aan de hand: bijdragen aan iets waar je trots op kunt zijn, motiveert enorm, of het nu een mondkapje is of een marketingplan.

De laatste motiverende kracht van Ariely: waardering. Je motivatie komt ook uit je gewaardeerd voelen: door je klanten, je collega’s en niet in de laatste plaats je baas. Waardering wordt idealiter niet (alleen) uitgekeerd in geld, maar ook in complimentjes, kopjes koffie, een glimlach en oprechte dankbaarheid. En daar ontbrak het mevrouw Pierson gelukkig ook niet aan.

Hard werken

Mevrouw Pierson had het met haar mondkapjes qua werkmotivatie dus allemaal mee: betekenis, trots in haar eigen werk én waardering van anderen. Maar, zo verzuchtte ze al zittend op haar rollator: ,,Het is wel hard werken hoor!”

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

