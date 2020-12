Dennis (42) verruilt tabakszaak voor baan in de zorg: ‘Ik was toe aan nieuwe energie’

VIDEO Deze multimiljo­nair (30) in gouden Lamborghi­ni verovert Nederland met... badkamerte­gels

22:08 Chahid Charrak (30), online bekend als ‘Dutch Performante’, verliet school op zijn veertiende en woont nu in een luxueuze villa met bijpassende sportwagen. De Zeewoldenaar werd multimiljonair in de sanitair- en tegelhandel en is groot op internet met opdrachten waarbij jongeren onder meer een Rolex kunnen winnen. ,,Mijn ouders waren eerst flink teleurgesteld in mij.”