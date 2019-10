Dagje thuiswerken vandaag? Met deze tips maak je dat tot een succes

Quote Voor een heel groot deel leiden we onszelf af. We kijken voortdu­rend of er iets nieuws te zien is op onze telefoon Jelle Hermus, oprichter SoChicken. Met thuiswerken kan het volgens socioloog Tanja van der Lippe twee kanten op: ,,Je kunt meer controle hebben over je werk en privé omdat je zelf bepaalt wanneer je je taken uitvoert. Anderzijds kun je juist meer moeilijkheden ervaren omdat je de situatie thuis niet kunt controleren.” Om te zorgen dat privé zo min mogelijk invloed heeft op het werk, adviseert Van der Lippe een aparte ruimte te zoeken in huis om aan de slag te gaan. ,,Het is dan duidelijker dat je je terugtrekt om te werken.” En lunch achter je bureau? Dat moet je thuis (ook) niet doen. ,,Dan vallen die grenzen tussen werk en privé weer weg”, aldus Van der Lippe.

Uitstelgedrag

Jelle Hermus, oprichter van platform SoChicken, werkt bijna altijd thuis. Het liefst in joggingbroek, met laptop en oordopjes in de woonkamer. ,,Ik denk dat je voornamelijk moet experimenteren om te kijken wat voor jou goed werkt”, zegt hij. ,,Ik had vroeger veel last van uitstelgedrag. Zo erg, dat er thuis nooit iets uit mijn handen kwam. Ik ben onderzoek gaan doen, heb uitgeprobeerd wat wel en niet werkte en met die informatie heb ik bovendien een online cursus ontwikkeld tegen uitstelgedrag en tips voor meer discipline.”



,,Vaak zijn mensen verliefd op de vrijheid, maar het is makkelijk om in de val te lopen”, zegt Hermus. Stofzuigen of de was doen tijdens een dagje thuiswerken? Helemaal niet erg, zegt hij, mits je alle taken de juiste prioriteit kunt geven en op de juiste manier kunt plannen. Dan is stofzuigen zelfs een welkome afleiding om je hoofd even leeg te maken. ,,Mijn advies is om aan het eind van de dag een planning te maken voor de volgende dag. Formuleer drie belangrijke taken die je af wilt hebben. Daaronder de taken die wat minder belangrijk zijn. Dan geef je een dag geraamte.”

Apps weggooien

Maar zelfs als je zo’n planning maakt voor een dag thuiswerken, ligt afleiding op de loer. ,,Voor een heel groot deel leiden we onszelf af”, zegt Hermus. ,,We kijken voortdurend of er iets nieuws te zien is op bijvoorbeeld social media. Ik adviseer om dat af te bouwen. Gooi alle apps van je smartphone en installeer alleen wat je écht nodig hebt. Als je je telefoon pakt om op Instagram te kijken en ziet dat de app niet meer op je telefoon staat, ben je je weer bewust van het feit dat je jezelf minder wilde laten afleiden en leg je de telefoon weer weg”, is de ervaring van Hermus.

Gezonde thuiswerkplek

Naast het vinden van je concentratie en het stellen van doelen, is ook een goede werkplek van belang. Toch lijkt noch de thuiswerker noch zijn werkgever stil te staan bij het belang van werkplekergonomie thuis, zegt John van Hooft, directeur van BakkerElkhuizen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in advies over de gezonde werkplek. ,,Op kantoor hebben werknemers een compleet uitgeruste werkplek met alles op correcte wijze ingesteld, maar thuis zitten ze uren aan de keukentafel.’’

Gierennek

De laptop hoeft volgens Van Hooft echter niet de deur uit. Het apparaat is namelijk relatief makkelijk geschikt te maken voor een langere werkperiode. ,,Met een extern toetsenbord, een muis en een laptopstandaard ben je er al. Eventueel kun je ook een extern scherm gebruiken.’’ Het midden van het beeldscherm van een computer of laptop moet iets onder ooghoogte zijn. Met een laptopstandaard bijvoorbeeld. Dan moet je wel met software het lettertype op je computer groter kunnen maken. ,,Anders krijg je een gierennek”, zegt Peter Vink, hoogleraar Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft. ,,Dan gaat je hoofd helemaal naar voren staan.”



Ook niet onbelangrijk: goede verlichting. ,,Je hebt tegenwoordig hele mooie glanzende schermen, maar als er een raam achter je werkplek zit, weerspiegelt dat vaak”, zegt Vink. Daarom zou idealiter het scherm in een hoek van negentig graden op je raam moeten zitten. ,,Als je tegen het licht in gaat zitten, moeten je ogen veel aanpassen. Dan ga je van het felle licht naar je scherm en weer terug.”

Wat betreft kunstlicht, kun je het beste gebruik maken van ‘diffuse verlichting’. Dat wil zeggen, een lichtbron die zorgt voor gelijkmatige verlichting en daardoor nauwelijks weerspiegelt in het scherm. Vaak hebben kantoorpanden dit soort verlichting, thuis is dat wel een stuk lastiger voor elkaar te krijgen. Maak je gebruik van lampen die vanuit één punt verlichten, zorg dan in elk geval dat de lamp niet reflecteert in het scherm. ,,Dat leidt af en vermoeit je ogen”, aldus Vink.

