Dagje op kantoor werken? Dan moet je eerst even door de snelteststraat

Bij dit bedrijf krijgen ze al een thuiswerk­ver­goe­ding van 500 euro

30 september Voor 120.000 rijksambtenaren kwam er gisteren goed nieuws: in de nieuwe cao is vastgelegd dat ze 363 euro netto krijgen uitbetaald als compensatie voor het thuiswerken. Iedereen mag het geld uitgeven aan wat hij of zij maar wil: koffie, wc-papier of de energierekening. Er is al een bedrijf dat zo'n compensatie voor zijn medewerkers heeft geregeld.