Coronavirus: dit doen bedrijven om werknemers te beschermen

Zakenreizen worden bij het architectenbureau waar nodig uitgesteld of de besprekingen worden via Skype gehouden. ,,We zijn ook wat voorzichtiger in mensen bij ons in Nederland uitnodigen, afhankelijk van waar gasten vandaan komen. Daar kom je samen wel uit’’, zegt Kammeraat. ,,We volgen het nieuws van dag tot dag en we hebben iemand op kantoor zitten die alles monitort: wie waar is en tot wanneer. Van alle collega’s die van vakantie terugkomen, weten we waar ze zijn geweest en of het nodig is om ze thuis te houden.’’



Indien nodig wordt er een laptop bij diegene thuis gebracht. ,,Voor de medewerkers die thuis moeten blijven is het wel een teleurstelling als ze niet mogen komen werken, maar iedereen is begripvol.”