Colette (38) helpt hoogbegaafde kinderen hun weg vinden: ‘Ik heb soms huilende ouders aan de telefoon’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Colette van Triest (38), specialist hoogbegaafdheid.

Wat doet een specialist hoogbegaafdheid precies?

,,Vanuit mijn praktijk Hart voor Talent adviseer, begeleid en train ik ouders, kinderen en scholen op het gebied van hoogbegaafdheid. Op elke school lopen hoogbegaafde leerlingen rond. Nederland telt ruim 2 procent hoogbegaafde kinderen, 0,1 procent heeft een IQ van boven de 145 en is zelfs ‘zeer begaafd. Naast mijn werk als specialist, ben ik projectleider bij een expertisecentrum waaruit vier hoogbegaafdenklassen zijn opgezet en geef ik binnen 24 scholen trainingen aan leerkrachten en intern begeleiders.”

Waarom hebben leerkrachten en scholen die trainingen nodig?

,,Hoogbegaafde kinderen worden niet altijd gezien in de klas. Het onderwijs is niet altijd passend waardoor ze niet voldoende worden geprikkeld. Terwijl ze cognitief wel heel sterk zijn. In extreme gevallen komen ze thuis te zitten. Omdat ze in het basisonderwijs niet goed hebben geleerd om te leren leren en geen goede mindset hebben ontwikkeld, lopen ze vaak vast in het voortgezet onderwijs.”

Geen goede mindset, wat bedoel je daarmee?

,,Van hoogbegaafde kinderen wordt gedacht dat ze altijd topprestaties leveren. Dat is niet altijd het geval, ook zij moeten doorzetten en ervoor gaan. Ze worden in sommige gevallen met een boek in een hoekje gestopt. Zo van, jij kan toch al goed leren. Die kinderen voelen zich niet gezien, gehoord en begrepen. Maar tijdens een intake voor een plaatsje op een school moeten ze al gezien worden. Wat heeft een kind nodig als hij eenmaal in de klas komt? Dat geldt overigens voor ieder kind.”

Het klinkt alsof je een missie hebt.

,,Ja, klopt. Ik wil dat het onderwijs geoptimaliseerd wordt voor hoogbegaafde kinderen. Een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong kan zich al binnen een paar uur aanpassen. Er zijn hoogbegaafde kinderen die zo graag bij de groep willen horen of bang zijn vrienden te verliezen, dat ze zich intellectueel minder voordoen dan ze zijn. Het is heel belangrijk dat leerkrachten hoogbegaafdheid vroegtijdig leren signaleren. Zodat gekeken kan worden naar wat het kind nodig heeft en hoe dat gerealiseerd gaat worden. Dat geldt overigens voor ieder kind.”

Je lijkt goed te snappen wat de kinderen nodig hebben. Ben je zelf ervaringsdeskundige?

,,Mijn omgeving zegt dat ik zelf ook hoogbegaafd ben, maar dat label vind ik niet zo belangrijk. Het is belangrijker om te achterhalen wat je nodig hebt en wat je passie en talenten zijn. Ik heb een dochter van 4 jaar en zij tekent dieren heel gedetailleerd, bij haar zie ik veel kenmerken van hoogbegaafdheid. Dat vind ik wel moeilijk. Maar gelukkig hebben we een goede intern begeleider op school.”

Wat vind je zo mooi aan je werk?

,,Ik ben acht jaar lang leerkracht geweest van een hoogbegaafdenklas, veel ouders kwamen naar me toe om te vertellen dat ze het fijn vonden dat ik hun kind echt begreep. Ik heb ook weleens een berichtje van een ouder gekregen met daarin: ‘bedankt, mijn kind staat weer helemaal aan’. Dat vind ik ontzettend mooi. Het kost me soms wel veel energie om zo betrokken te zijn. Maar uiteindelijk maakt het me heel gelukkig als ik de kinderen zie groeien.”

Hoe ga je om met dagen waarop het teveel wordt?

,,Ik ben er dag en nacht mee bezig en mijn hoofd staat eigenlijk altijd aan, want ik wil het beste uit mensen halen, maar dat kan soms heel vermoeiend zijn. Zeker als ik op zondagavond nog een huilende ouder aan de lijn heb met: ‘Mijn kind wil niet meer naar school’. Sommige hoogbegaafde kinderen hebben zelfs zelfmoordgedachten, dat is hartverscheurend. Veel kinderen zitten thuis omdat het niet werkt in de klas. Dat doet je echt pijn. Ik heb geleerd om het van me af te zetten. Als dat niet lukt ga ik wandelen in de natuur, dat raad ik ouders ook altijd aan. Het is een goede manier om je hoofd leeg te maken.”

