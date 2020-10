Chillen onder werktijd: drie New Yorkers geschorst om bouwen geheime ‘man cave’

Belgische kapper houdt stagiaire vijf weken gevangen, klant slaat alarm na briefje in jas

18 september Een Belgische kapper en zijn vrouw hebben vijftien maanden cel gekregen voor het opsluiten van een stagiaire. Haar telefoon was afgepakt en ook haar bankrekening was door het stel overgenomen. Uiteindelijk wist de stagiaire een briefje in de jas van een klant te steken, die daarna de politie alarmeerde.