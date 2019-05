CBS: vrouwen werken steeds meer, eenverdiener sterft uit

De aantrekkende economie zorgt voor meer banen en dus gemiddeld ook voor meer gewerkte uren, aldus het CBS. ,,Je ziet dat de stijging het sterkst bij vrouwen met een partner”, verklaart CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,In 15 jaar tijd is de gemiddelde arbeidsduur van moeders met jonge kinderen gestegen met 6,5 uur. Dat is bijna een hele werkdag die erbij is gekomen.’’

Anderhalfverdieners

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Het grootste deel daarvan waren anderhalfverdieners: stellen waarbij één partner fulltime werkt en de andere parttime. Het aantal ‘grote’ anderhalfverdieners - waarvan de parttimer 20 tot 35 uur werkt - stijgt gestaag, terwijl het aandeel ‘kleine’ anderhalfverdieners juist daalt. Van Mulligen: ,,Dat komt doordat het aandeel hogeropgeleide vrouwen is toegenomen. Deze vrouwen werken meer uren.’’



Wel werken vrouwen in het overgrote deel van de gevallen nog steeds minder dan hun mannelijke partner. ,,In Nederland moet je vrouwen die meer verdienen dan hun partner echt met een lampje zoeken. Als je kijkt naar de paren waarvan beide partners werken dan verdient bij 1,5 miljoen stellen de man meer en maar bij zo'n 100.000 de vrouw meer. Bij 15 van de 16 paren verdient de man dus meer, dat verschil is bijzonder groot.’’

Vooral het aantal 'grote' anderhalfverdieners stijgt. Dat zijn paren waarvan één partner voltijds werkt en de ander deeltijds 20 tot 35 uur (de donkerblauwe lijn in de grafiek).

Grote daler is de categorie paren met een eenverdiener. Stellen waarin een van de partners werkt en de ander niet, worden steeds schaarser. ,,We hebben het niet specifiek onderzocht maar mijn vermoeden is dat de eenverdieners vaak oudere paren zijn. Er zijn nog maar weinig stellen onder de veertig waarbij niet allebei de partners werken.’’

Van de paren zonder kinderen zijn er relatief veel waarin er een partner werkzaam is en de andere niet (het oranje deel in de grafiek).

