CBS: Vooral receptionisten en chauffeurs zonder baan

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 bleken bijna 340.000 mensen hun baan te hebben verloren. Van hen vonden er 208.000 uiteindelijk toch nog werk. In totaal nam het aantal mensen met een betaalde baan dus af met 132.000. Dat is een trendbreuk met voorgaande jaren, zegt het CBS. Normaal gesproken stijgt het aantal werkenden juist in het tweede kwartaal.

Boekhouders

Van de Nederlanders die in het tweede kwartaal geen baan meer hadden, werkten er 32.000 drie maanden eerder nog in een bedrijfseconomisch of administratief beroep. Hieronder vallen onder meer receptionisten, telefonisten, administratief medewerkers en boekhouders.

Ook de sector transport en logistiek is hard geraakt. In deze beroepsgroepen raakten in het tweede kwartaal bijna twee keer zoveel mensen hun baan kwijt als een jaar eerder: 14.000 in 2019 tegenover 26.000 dit jaar. Vooral taxichauffeurs, bestelwagen- en vrachtwagenchauffeurs en laders en lossers verloren vaak hun baan.

Mannen

Iets meer mannen dan vrouwen hadden geen werk meer na het eerste kwartaal. Van de 340.000 waren 175.000 man en 163.000 vrouw. In de transport en logistiek was het merendeel van de werklozen man. Zij zijn in dit soort beroepen immers in de meerderheid. In de sector zorg en welzijn verloren dan weer meer vrouwen hun baan. Hetzelfde geldt voor de commerciële beroepen.

Jongeren

Het CBS keek ook naar werknemers die naast hun baan nog onderwijs volgen. Vaak zijn dit jongeren met een bijbaan. Onder deze groep nam in de transport en logistiek het aantal mensen zonder werk het meest toe. In dienstverlenende beroepen, zoals in de horeca, zaten scholieren en studenten in het tweede kwartaal ook vaak zonder baan. Hetzelfde geldt voor de commerciële sector. Hierbij gaat het vooral om kaartverkopers en verkoopmedewerkers, onder meer in fastfoodrestaurants en snackbars.

